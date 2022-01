A porta-voz do Movimento Alternativa Socialista garante que caso tenha direito a subvenção, não irá aceitá-la. "As subvenções aos partidos políticos são precisamente um dos factores que têm contribuído para suavizar e comprometer a esquerda parlamentar", critica.

Renata Cambra, do MAS: "Subsidiodependência existe nas administrações das grandes empresas"

A líder do Movimento Alternativa Socialista (MAS), Renata Cambra, assume querer "renovar a esquerda". Em entrevista à SÁBADO, a porta-voz do MAS considera que "a esquerda tradicional adormeceu à sombra do PS" e atira: a discussão sobre o Rendimento Social de Inserção (RSI) que monopolizou os debates das legislativas só aconteceu porque a comunicação social "tem dado ostensiva cobertura aos medos e frustrações de que vive a extrema-direita". "A 'subsidiodependência' existe, mas não está localizada nos estratos mais pobres da nossa sociedade. Está nas administrações das grandes empresas e bancos privados para os quais foram transferidos mais de €20 mil milhões de recursos públicos, devido a gestão danosa e corrupção. A TAP e a administração de Neeleman é um exemplo disso e não podemos deixar de referir o BES ou a PT", frisa.



A candidata garante ainda que, se o partido vier a ter direito à subvenção pública, não irá aceitá-la, porque esta fonte de rendimento dos partidos é "um dos factores que têm contribuído para suavizar e comprometer a esquerda parlamentar".