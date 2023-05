Universidades portuguesas não seguem recomendação europeia para romperem com instituto chinês

Quando quis justificar o afastamento este mês de um professor russo por alegadamente espalhar propaganda de Moscovo, a reitoria da Universidade de Coimbra apontou para o financiador do Centro de Estudos Russo que esse professor liderava nas instalações da universidade: a Fundação Russkyi Mir, listada pela Comissão Europeia como “um instrumento de influência” disseminador de “propaganda pro-Kremlin e anti-Ucrânia”. A fundação russa não é, contudo, a única instituição cultural com a qual a Universidade de Coimbra tem um elo que perturba as mais altas instâncias políticas europeias – há o Instituto Confúcio, o centro de língua e cultura chinesa sob a tutela do Ministério da Educação da República Popular da China.