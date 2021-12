Madalena Aroso é funcionária do clube azul e branco há cinco meses.

As mais lidas

Vidente de Pinto da Costa é funcionária do FC Porto e recebe €15 mil

Uma vidente de Matosinhos consultada por Pinto da Costa para saber previsões dos resultados dos jogos foi colocada há cinco meses como funcionária do FC Porto. De acordo com o jornal i, Madalena Aroso recebe um vencimento mensal de 15 mil euros.







Pinto da Costa

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O jornal adianta ainda que a vidente recebia os dirigentes do FC Porto numa loja à frente do estádio do Dragão.