Zelensky chamado a depor por família de vítima da tragédia do Elevador da Glória

Familiares pedem indemnização de mais de um milhão de euros.

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O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi chamado a depor pela família de uma das vítimas mortais do acidente no Elevador da Glória, ocorrido em setembro do ano passado, que interpõe uma ação referente à tragédia.



Elevador da Glória, em Lisboa, após perícia da PJ Direitos Reservados

A família de Ana Paula, funcionária da Santa Casa da Misericórdia, exige à Carris, à seguradora da empresa de transportes e à empresa responsável pela manutenção do ascensor, a Mntc - Serviços técnicos de engenharia, uma indemnização de mais de um milhão de euros. Os familiares da vítima querem ainda que seja feito um pedido de desculpas formal, que dizem ser "a forma adequada de compensação moral pelos danos não patrimoniais sofridos e de reconhecimento institucional da gravidade do evento", cita o jornal Público.

A mesma fonte indica ainda que a família de Ana Paula considera que a situação conduz a uma falta de confiança dos consumidores na transportadora relativamente à segurança e manutenção rigorosa dos equipamentos.

Segundo o Público, Zelensky é arrolado como testemunha por ter sido um dos líderes internacionais que endereçou publicamente condolências às vítimas.

Recorde-se de que as 16 vítimas mortais do acidente foram cinco portugueses, dois sul coreanos, um suíço, três britânicos, dois canadianos, um ucraniano, um americano e um francês.