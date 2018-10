Aconteceram 136 incidentes no primeiro ano de funcionamento, detalhou a EMEL. A Gira entrou em funcionamento em Setembro de 2017.

A rede de bicicletas partilhadas de Lisboa registou um total 136 incidentes no primeiro ano de funcionamento, que resultaram em 44 feridos, adiantou hoje à agência Lusa a Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento (EMEL).



A Gira - Bicicletas de Lisboa entrou em funcionamento em Setembro do ano passado, tendo havido um período de testes anteriormente, que começou em Junho.



Num balanço feito à agência Lusa, por ocasião da passagem de um ano desde a entrada em funcionamento da rede, a EMEL apontou que entre Junho e Dezembro de 2017 "registaram-se 20 incidentes, dos quais resultaram sete feridos", e entre Janeiro e Setembro deste ano "registaram-se 116 incidentes, dos quais resultaram 37 feridos".



Apesar dos números, a empresa salienta "o facto de nenhum incidente ter provocado feridos graves, sendo na sua maioria derivados do atravessamento e circulação de peões nas ciclovias".



A Gira está presente actualmente em 74 estações, com 400 bicicletas, nas zonas do Parque das Nações, Alvalade, Campo Grande, Avenidas Novas, Marquês de Pombal, Avenida da Liberdade, Telheiras, Areeiro, Baixa e frente ribeirinha.



De acordo com a EMEL, "desde o início da fase piloto, em 21 de Junho de 2017, até hoje, registou-se uma média de 5.700 viagens por dia, nos dias úteis, e 3.000 viagens por dia ao fim de semana".



Só no último mês, "registaram-se mais de 140 mil viagens".



A data em que se registou o maior número de viagens foi em 19 de Setembro, com 6.497 viagens, mas existem "mais de 17.500 passes anuais subscritos e ativos, que representam a esmagadora maioria das subscrições do serviço", diz a empresa.



Apresar de o último alargamento da rede de bicicletas Gira ter sido em Junho, "a intenção da EMEL é fazer tudo o que está ao seu alcance para avançar com o plano previsto de instalação das Gira, com a maior brevidade".



Assim, adianta a empresa, "a próxima área da cidade a ser servida será a Cidade Universitária, onde aliás já estão instaladas as estações", o que deverá acontecer "até ao final do ano".



"Estão também planeadas novas instalações na cidade, que representam na sua maioria um aumento de densidade das áreas já servidas, mas também o prolongamento da rede de estações desde Santa Apolónia até ao limite poente do concelho, em Algés", acrescenta a EMEL.



Em avaliação está também a extensão para as Amoreiras, Av. Almirante Reis, Olivais, ou a ligação entre o Campo Grande e o parque dissuasor da Ameixoeira.



No geral, a EMEL faz um balanço "muito positivo" do primeiro ano da rede Gira, que inclusivamente "superou as expectativas".



"A comprová-lo os níveis de utilização verificados, que são iguais ou superiores a muitos dos sistemas mais maduros e bem-sucedidos internacionalmente, como por exemplo Paris, Londres ou Barcelona", é referido.



Na semana passada, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa admitiu que o sistema de bicicletas partilhadas da cidade apresenta dificuldades, considerando que é preciso resolver os problemas antes de expandir a rede.



De acordo com Fernando Medina, os principais problemas prendem-se com a gestão do parque de bicicletas e com a dificuldade de o fornecedor assegurar o número de bicicletas que está contratualmente obrigado.



"Por isso, nós estamos empenhados em apoiar para que esta situação esteja resolvida e, uma vez que tenhamos a confiança de que está tudo resolvido, podemos então avançar para a fase de expansão que implicará mais umas centenas de bicicletas", acrescentou, sem precisar a quantidade.



Fernando Medina notou ainda que o programa de expansão da rede Gira está definido, mas reforçou que, para já, o mais "importante é recuperar o nível operacional do sistema".