Empréstimos a longo prazo ainda dão dores de cabeça às câmaras municipais, 14 anos depois da competição. Casos de Braga e Leiria são os mais gravosos.

As câmaras municipais devem ainda 107,4 milhões de euros relativos aos empréstimos contraídos para pagar os estádios do Euro 2004. De todas, a de Leiria é a que tem a conta maior, com uma dívida de quase 35 milhões de euros.

Para a realização do Campeonato Europeu, foram construídos 10 estádios que custaram 665 milhões de euros com a capacidade para 376 mil lugares. Todos foram inaugurados em 2004 mas, 14 anos depois, continuam a dar dores de cabeça devido aos empréstimos a longo prazo.

Em Braga, o pagamento do empréstimo de 20 anos à banca representa cerca de 10% no orçamento anual da câmara. Segundo um vereador da cidade os encargos mensais são "o equivalente à compra de um Ferrari". Actualmente, de acordo com os relatórios de contas são 29 milhões de euros em dívida mas o valor pode passar para 49 milhões se o município for condenador a pagar a totalidade dos processos.

Em Leiria, durante três anos, o contrato em apreço fez com que a empresa municipal pagasse ao União de Leiria, em vez de receber. O estádio teve quatro milhões de euros de prejuízos no ano de 2005 e cerca de três milhões em 2006. Entretanto, o União de Leiria deixou mesmo de realizar jogos no estádio, tendo-se deslocado para o estádio da Marinha Grande.

O Relatório de Contas de 2017 do município revelou que estariam ainda por pagar 21 milhões de euros em quatro empréstimos bancários, mais 13,8 milhões do empréstimo contraído pela Leirisport, cujo ónus recaiu sobre a câmara.

No caso de Coimbra, a câmara cedeu o estádio à Académica, que o concessionou a uma empresa privada. O Estádio Cidade de Coimbra era previsto ser construído por 15 milhões de euros mas custou aos bolsos da autarquia 40 milhões, estando agora a gestão a cargo do clube.

São ainda visados os casos de Guimarães, com uma dívida de 7,6 milhões de euros, o da Câmara Municipal do Porto, com 7,2 milhões, o de Aveiro, que custa 3,5 milhões de euros por ano aos munícipes além da dívida de 7,1 milhões do empréstimo e o Estádio do Algarve, em Loulé, com 6 milhões de euros ainda em falta.