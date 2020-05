Rastreio móvel em lares de Matosinhos contabilizou 129 positivos à covid-19

O rastreio à covid-19 promovido pela Câmara de Matosinhos a 1.331 utentes e funcionários dos 14 lares e instituições de apoio à deficiência resultou em 129 casos positivos, anunciou hoje a autarquia do distrito do Porto.

Acrescenta o município liderado pela socialista Luísa Salgueiro que "nove das 14 instituições de apoio à terceira idade e à deficiência rastreadas em Matosinhos não apresentam nenhum utente infetado" pelo novo coronavírus.

O centro de rastreio móvel de Matosinhos entrou em funcionamento no dia 13 de abril. O autocarro de aeroporto transformado numa unidade móvel deslocou-se às instituições realizando, no local, as colheitas. Os custos da operação foram suportados pela câmara, refere a nota de imprensa.

Concluída a visita às 14 instituições, os resultados foram "hoje divulgados pela Unidade Local de Saúde (ULS) e mostram que, dos 1.331 testados, entre utentes e funcionários, apenas 129 acusaram positivo para covid-19", acrescenta o documento.

Citada pela comunicação, Luísa Salgueiro destacou o facto de terem sido "detetados menos de 10% de casos positivos nas estruturas para idosos do concelho".

"O relatório final permite ainda verificar que 100 dos 129 infetados estão concentrados em duas instituições", menciona ainda o comunicado, sem discriminar quais as instituições a que se refere.

O Lar do Comércio de Matosinhos, segundo a última atualização feita pela instituição, registava 90 infetados.

Segundo o relatório de situação hoje divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), Matosinhos tem 1.63 infetados com o novo coronavírus, mais dez que na quarta-feira.

Portugal contabiliza 1.105 mortos associados à covid-19 em 26.715 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da DGS sobre a pandemia.