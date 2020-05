Covid-19: Oeiras reabre parques, jardins, bibliotecas e cemitérios

A Câmara Municipal de Oeiras, no distrito de Lisboa, procedeu hoje à reabertura de alguns equipamentos municipais, entre eles parques, jardins, bibliotecas e cemitérios, no âmbito do plano de desconfinamento decretado pelo Governo.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Oeiras, presidida por Isaltino Morais, anuncia, igualmente, a retoma do atendimento presencial, que será realizado apenas por marcação.

A reabertura dos parques e jardins, "para efeitos de fruição de momentos ao ar livre e prática da atividade desportiva", exige o "respeito das regras previstas nos diplomas governamentais", nomeadamente o distanciamento mínimo de dois metros entre pessoas que realizem atividades lado-a-lado ou de quatro metros para atividades em fila.

Já o acesso às bibliotecas e ao arquivo municipal será condicionado a "um limite respeitável de pessoas", cabendo a cada serviço estabelecer o número permitido.

Os cemitérios municipais de Oeiras também reabriram, com a obrigatoriedade de respeito das regras de afastamento social e com a realização de funerais a estar condicionada à inexistência de aglomeração de pessoas, permitindo-se a presença apenas de "cônjuge ou unido de facto, ascendentes, descendentes, parentes e afins".

Por seu turno, os parques infantis e equipamentos 'fitness' na via pública apenas reabrirão ao público em 01 de junho, após desinfeção.

As escolas secundárias, creches com opção de apoio à família e equipamentos na área da deficiência estarão abertas a partir de 18 de maio.

Já as creches/pré-escolar e Ateliês de Tempo Livre (ATL) estarão a funcionar a partir do dia 01 de junho.

A Câmara de Oeiras anunciou também que vai oferecer máscaras à população mais carenciada, uma vez que, segundo a autarquia, "os valores a que estes equipamentos estão a ser comercializados não permitem o acesso universal".

As máscaras estarão disponíveis para levantamento em vários locais, nomeadamente nos Paços do Concelho, Juntas de Freguesia, esquadras da PSP e em algumas Instituições Particulares de Solidariedade Social.

Portugal contabiliza 1.105 mortos associados à covid-19 em 26.715 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 16 mortos (+1,4%) e mais 533 casos de infeção (+2%).

Das pessoas infetadas, 874 estão hospitalizadas, das quais 135 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados passou de 2.076 para 2.258.