Alentejo e ilhas: os tachos, as falências e quem manda

No Alentejo, o fornecimento de água, o saneamento básico, a recolha e o tratamento de resíduos sólidos urbanos ocupam as cada vez mais raras, embora nem sempre fáceis de escrutinar, empresas do setor empresarial local. O concelho de Beja foi dos poucos em todo o Alentejo que resistiram a entregar o abastecimento público à Águas de Portugal. Com o poder na proximidade, a Empresa Municipal de Água e Saneamento (EMAS) de Beja tem sido ao longo dos últimos anos um saco de gatos entre o PS e a CDU na luta pelo seu controlo.