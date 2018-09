Uma colisão entre uma viatura da GNR e outra dos bombeiros, no concelho da Sertã, provocou hoje um ferido ligeiro que foi transportado para os Hospitais da Universidade de Coimbra, informou a Protecção Civil."Houve uma colisão entre um carro dos bombeiros, de uma corporação de fora do distrito [de Castelo Branco] que veio dar apoio no combate ao incêndio [Sertã] e uma viatura da GNR. Resultou um ferido ligeiro, um militar da GNR, que foi transportado para os Hospitais da Universidade de Coimbra", disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.Segundo a mesma fonte, o acidente registou-se às 15:11, perto da zona onde lavrava um incêndio próximo das localidades de Vale da Corga e Barriga (Sertã) e que chegou a ser combatido por 347 operacionais, apoiados por 97 viaturas e 10 meios aéreos.