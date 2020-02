Quem é o novo diretor nacional da PSP?

O novo diretor nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP), superintendente Manuel Magina da Silva, assume hoje o cargo, substituindo Luís Farinha, que já terminado o mandato em novembro de 2019.

Magina da Silva, de 54 anos, exercia as funções de diretor nacional adjunto para a Unidade Orgânica de Operações e Segurança da PSP desde agosto de 2015.

Segundo o Ministério da Administração Interna (MAI), que tutela a PSP, Magina da Silva é licenciado em Ciências Policiais pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI) e concluiu os cursos de operações especiais, de direção e estratégia policial e de auditor de defesa nacional.

O MAI indica também que o novo diretor nacional da PSP participou em diversas ações de intercâmbio no domínio técnico e tático envolvendo unidades de operações especiais contraterroristas de diversos países e foi perito nacional no Grupo de Trabalho Técnico para Grandes Eventos e Informação relacionada com Terrorismo (METRI PRUM).

Enquanto comandante da Unidade Especial de Polícia, entre maio de 2008 e fevereiro de 2012, participou no planeamento e no comando de diversas operações policiais complexas e de elevado risco, ocorridas em território nacional, nomeadamente as relacionadas com a realização da Cimeira Ibero-Americana (novembro de 2009), a visita do Papa Bento XVI (maio de 2010) e a realização da cimeira da NATO (novembro de 2010), destaca a nota do MAI.

No desempenho das funções de diretor nacional adjunto para a Unidade Orgânica de Operações e Segurança exerceu o comando estratégico de diversas operações policiais complexas relacionadas com a gestão da segurança de grandes eventos desportivos e manifestações com dimensão nacional.

A tomada de posse ocorre numa altura conturbada para a PSP, estando a instituição numa "situação extremamente conturbada" de insatisfação por parte dos seus profissionais, segundo a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), que considera que o novo diretor nacional "tem um grande trabalho" pela frente.

A cerimónia de tomada de posse do novo diretor nacional da PSP decorre no Ministério da Administração Interna, na Praça do Comércio, em Lisboa.