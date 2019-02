Pedro Marques faz parte do círculo restrito a quem António Costa pede conselhos pelo Whatsapp, tem três filhos, joga ténis e é um trabalhador incansável. Saiba quem é o homem que Costa quer ver como comissário europeu.

António Costa gosta de resolver tudo (ou quase tudo) por mensagem e há alguns números que estão na lista dos seus contactos mais frequentes no Whatsapp. Um deles, é o de Pedro Marques. O agora anunciado cabeça de lista do PS às eleições europeias faz parte do círculo restrito a quem Costa gosta de ouvir a opinião.



A proximidade entre António Costa e Pedro Marques cresceu sobretudo desde que Costa chegou à liderança do PS e chegou a provocar ciúmes no partido. Marques começou a ser chamado com frequência ao Largo do Rato e ficou claro que estava no núcleo duro do líder socialista.



Costa aprecia a sua capacidade analítica e não é raro pedir-lhe opinião sobre os discursos da oposição ou as intervenções do Presidente da República.



Até à chegada de António Costa ao Largo do Rato, Pedro Marques estava mais afastado da política. Trabalhava desde 2014 na Capgemini Portugal, onde, como se lê no seu currículo oficial, era "responsável pela Direção Comercial, pelo Desenvolvimento de Sistemas de Informação, pela Consultoria de Alta Direção em Projetos de Planeamento e Financiamento do Desenvolvimento Territorial, Reengenharia de Empresas".



Apesar de ter dado, no último minuto, o apoio a António José Seguro em 2011 na disputa com Francisco Assis pela liderança do PS, durante o consulado segurista esteve fora dos palcos políticos, retomando no setor privado uma carreira que tinha deixado em stand by no ano 2000, quando entrou pela primeira vez num Executivo.



A carreira no PS tinha começado cedo. Natural do Montijo, economista licenciado pelo ISEG, Pedro Marques começou pela JS, mas chegou rapidamente aos corredores do poder. Aos 29 anos, chegou a secretário de Estado da Segurança Social.



A tarefa era importante: ficou associado para sempre à reforma da Segurança Social feita em 2007 pelo ministro Vieira da Silva. A área já não lhe era estranha. Em 2001 tinha entrado pela primeira vez num Governo precisamente como assessor do ministro do Trabalho e da Solidariedade, altura em que fez parte do grupo interministerial para a questão do envelhecimento da população e a sustentabilidade das finanças públicas.



Foi desde essa época que passou a fazer parte do núcleo duro de Vieira da Silva, a par de Fernando Medina, conquistando espaço dentro da estrutura do PS.



Estudioso, dedicado, com uma grande capacidade de trabalho, diz quem o conhece que a tarefa mais difícil de suportar foi a de estar três anos no Governo à frente do Ministério das Infraestruturas sem dinheiro para deixar obra feita. "Para Mário Centeno brilhar, ficou ele sem hipóteses de deixar obras", comenta um socialista.



Sem possibilidades de fazer o investimento de que a pasta precisaria, coube a Pedro Marques muitas vezes ser mais um ministro político, com capacidade de fogo sobre a oposição, do que um executor.



Nesse terreno, garante quem o conhece, está à vontade. "Quem já fez campanhas com ele, sabe que não é propriamente forte na rua. Mas é muito bom na resposta política", diz um companheiro de partido, que está convencido de que o estilo algo "trauliteiro" de Pedro Marques faz dele uma boa escolha para não deixar sem resposta os também truculentos cabeças de lista do PSD, Paulo Rangel, e do CDS, Nuno Melo.



A escolha de Marques para encabeçar a lista às eleições de 26 de maio não nasceu, porém, da vontade de encontrar um candidato à altura de Rangel e Melo. Foi o próprio quem começou por manifestar a vontade de ir para Bruxelas a António Costa.



O jogador de ténis que Costa quer para comissário

Homem de família, este pai de três filhos (dois dos quais gémeos), está pronto para se mudar de armas e bagagens para a capital belga. "Os filhos mais novos estão numa fase em que rapidamente se adaptam e se tornam bilíngues e a mais velha ainda não está na adolescência. É uma boa altura para fazer essa mudança de vida", nota uma fonte do PS.



Conhecido por ser duro, às vezes até "rude", com quem trabalha consigo mais de perto, Pedro Marques é também visto como alguém que "forma equipas". Para a aventura europeia, já escolheu como assessor de imprensa aquele que agora assessora o presidente da Assembleia da República. José Pedro Pinto deve começar a trabalhar com Marques já na campanha.



Aos 43 anos, Pedro Marques prepara-se para uma mudança de vida. Mas provavelmente terá agora mais tempo para o ténis, o seu desporto de eleição e uma das poucas atividades que realmente o faz descontrair.



Apesar disso, a ida para Bruxelas tem um objetivo: Costa estará a pensar em Marques como possível futuro comissário europeu dos Transportes, um cargo que lhe pode dar ainda mais peso político, mesmo que à distância.