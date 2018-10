O chefe de gabinete de Azeredo Lopes na altura terá recebido um memorando, entregue pelo porta-voz da PJM, que relatava a encenação na devolução do material furtado.

Uma ronda móvel aos paióis nacionais de Tancos, a 28 de Junho de 2017, descobriu um furto de material de guerra – explosivos, granadas, lança-granadas e centenas de munições e material de guerra tinham sido roubados. A 18 de Outubro, a Polícia Judiciária Militar e a GNR anunciaram a descoberta das armas na Chamusca. Agora, Vasco Brazão - major da PJM, investigador do roubo e arguido no inquérito acerca do reaparecimento das armas - alega que o ministro da Defesa sabia da encenação da descoberta.



Como? Através de António Martins Pereira, Major-General e chefe de gabinete de Azeredo Lopes na altura. O militar terá recebido um memorando escrito, entregue pelo porta-voz da Polícia Judiciária Militar (PJM), que relatava a encenação na devolução do material furtado. Major-General do Exército, Martins Pereira deixou de ser chefe de gabinete em Janeiro.

Questionado pelos jornalistas, esta quinta-feira, o ministro da Defesa não negou a existência do documento. "Não vou falar pelo meu chefe de gabinete", disse Azeredo Lopes, repetindo várias vezes que nunca foi informado de nada.

Nascido em 1961 em Gondomar, o Major-General António Martins Pereira graduou-se em Ciências Militares, Infantaria, na Academia Militar em 1984. Após servir na Escola Prática de Infantaria, no Regimento de Infantaria do Porto, no Centro de Instrução de Operações Especiais e na Direcção de Doutrina do Exército, Martins Pereira foi, de 2006 a 2008, comandante no Centro de Tropas e Operações Especiais e do Quartel-General de Operações no Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA).

De 2002 a 2005 foi Conselheiro Militar do Embaixador de Portugal junto da OTAN, em Bruxelas, e entre Outubro de 2008 e Maio de 2010 foi Conselheiro Militar do Embaixador da União Europeia junto da União Africana, em Addis-Abeba.

Com 16 louvores e três filhos, entre 7 de Dezembro de 2015 e 11 de Janeiro de 2018 Martins Pereira desempenhou funções de chefe de gabinete – cargo ocupado actualmente por Maria João Mendes. Saiu por ter sido indicado pelo Exército para adjunto do Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas para a área do Planeamento e Coordenação.