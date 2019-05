Chefe de gabinete de António Costa entregou memorando à comissão responsável por apurar responsabilidades políticas no caso de Tancos.

A comissão política que está encarregue de apurar o que aconteceu no caso das armas desaparecidas em Tancos já recebeu o memorando que terá sido entregue ao chefe de gabinete do então ministro da Defesa, Azeredo Lopes, e que dava conta de que a Polícia Judiciária Militar tinha desencadeado uma investigação paralela ao furto e que descobriu que a mesma culminara numa operação encenada para recuperar as armas de guerra furtadas na zona da Chamusca.



Durante a manhã desta terça-feira, na comissão de inquérito, o chefe de gabinete de António Costa disse que o memorando chegou ao gabinete do primeiro-ministro a 12 de outubro, um dia depois de a SÁBADO noticiar a existência deste memorando, e o dia em que Azeredo Lopes pediu a demissão. "Recebi o documento, entreguei-o ao primeiro-ministro. Ele tinha marcado para esse dia uma reunião com Azeredo Lopes e depois dessa reunião o primeiro-ministro devolveu-me o documento", afirmou Francisco André, citado pelo jornal Observador.



A existência do memorando foi revelada em 2018 e chegou às mãos do Ministério Público pelas mãos do do então chefe de gabinete do ministro da Defesa. Este memorando terá sido entregue pelo diretor da Polícia Judiciária Militar, Luís Vieira, e do porta-voz da PJM, major Vasco Brazão, ao general Martins Pereira - que tinha sido chefe de gabinete do ministro da Defesa.



Francisco André disse que o documento é um papel não timbrado, nem assinado e de apenas duas páginas, como avançava a SÁBADO em outubro e que mostra que a PJM fez uma investigação sem dar conhecimentos da mesma à Procuradoria-Geral da República que atribuíra essa pasta à Polícia Judiciária civil.



O deputado socialista, Ascenso Simões, pediu então a Francisco André que entregasse uma cópia do documento à comissão, ao que ele acedeu. A comissão de inquérito foi criada em novembro e os deputados já tinham pedido ao Ministério Público, às Forças Armadas e a vários intervenientes inquiridos uma cópia do documento. Mas só agora o documento acabou por chegar efetivamente às mãos dos deputados.