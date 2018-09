Único civil detido escondeu as armas em casa da avó, a cerca de 35 quilómetros de Tancos.

Enquanto estiveram desaparecidas, as armas roubadas dos paióis de Tancos estavam na propriedade da avó do principal suspeito do roubo. A senhora vive em Portela de Carregueiros, Tomar, a cerca de 35 quilómetros de Tancos.



Foi neste local que os membros da Polícia Judiciária Militar e os do Núcleo de Investigação da GNR estiveram reunidos um dia antes de as armas terem sido descobertas na Chamusca, de acordo com o Diário de Notícias. As autoridades chegaram a essa conclusão ao cruzar os registos das antenas de telemóvel.



O principal suspeito do roubo é um ex-fuzileiro de Albufeira de 32 anos, chamado João Paulino, indica a mesma fonte. Um dos seus amigos de infância era um guarda de Loulé. As armas foram transportadas de Tomar para a Chamusca através de uma carrinha da Polícia Judiciária Militar.



O Tribunal de Instrução Criminal decretou que apenas o director da PJ Militar ficaria em prisão preventiva. Luís Vieira invocou o interesse nacional para justificar a encenação do aparecimento das armas. Os outros detidos ficaram em liberdade sujeitos a termo de identidade e residência, proibição de contacto com outros arguidos, e suspensão de funções.