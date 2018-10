Incêndios: Dominado fogo em Ponte de Lima

Foi dominado o incêndio que deflagrou na quarta-feira e reacendeu na madrugada nas freguesias de Bárrio e Cepões.

O incêndio que deflagrou na quarta-feira e reacendeu na madrugada de hoje nas freguesias de Bárrio e Cepões, em Ponte de Lima, foi dado como dominado às 12:55, disse à Lusa fonte da proteção civil.



A fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo adiantou que no local permanecem 126 operacionais e 46 viaturas de corporações de vários pontos do país.



O posto de comando que está a coordenar o combate a este fogo que "lavra em zona de floresta" e que "não ameaçou infraestruturas, nem provocou vítimas", está instalado na freguesia em Vilar do Monte, em Ponte de Lima.



O incêndio deflagrou na quarta-feira, cerca das 13:27, tendo sido dado como "dominado e em fase de rescaldo" cerca das 20:00. As chamas reacenderam na madrugada de hoje, cerca da 01:45.