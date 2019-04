Impresso do site da Revista SÁBADO, em www.sabado.pt

Quatro detidos e mais de 300 doses de heroina e cocaína apreendidas no Porto

As buscas domiciliárias efetuadas resultaram na a detenção de quatro homens com idades entre os 21 e os 34 anos, residentes no Porto, e a apreensão de heroína e cocaína suficiente para 187 e 142 doses individuais, respetivamente.