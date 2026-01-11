Quase 80% dos eleitores inscritos já votaram antecipadamente em Lisboa

Estão inscritos 27.653 eleitores para votar em 118 secções de voto divididas entre os sete edifícios das instalações da universidade de Lisboa.

Quase 80% dos mais de 27 mil eleitores inscritos para votar antecipadamente em Lisboa nas eleições presidenciais tinham exercido o seu direito de voto até cerca das 17h20, segundo o presidente da Câmara Municipal, com base numa amostragem.



Lusa

"Daqueles que são os 27 mil inscritos, dos quais 15 mil do distrito de Lisboa, nós tivemos aqui 77% de participação, ou seja, 77% de participação por esta amostragem, o que está em linha com aquilo que aconteceu também, seja nas europeias, seja nas legislativas", adiantou Carlos Moedas.

Segundo o autarca, a amostragem tem por base duas mesas de voto escolhidas em cada secção.

Estão inscritos 27.653 eleitores para votar em 118 secções de voto divididas entre os sete edifícios das instalações da universidade, menos 11.600 do que no voto antecipado em Lisboa nas eleições legislativas de 2025.

Carlos Moedas falava aos jornalistas por volta das 18h, adiantando que o balanço mais recente é referente às 17h20, com base numa amostragem, apontando que os valores estão "em linha com o passado", tanto nas eleições europeias, como nas legislativas.

O presidente da Câmara de Lisboa aproveitou para agradecer a todas as pessoas que têm participado nesta operação logística "muito grande", desde 250 funcionários do município, 86 polícias municipais, a Universidade de Lisboa e vários voluntários.

"Hoje é um dia de agradecimento. Houve um trabalho de um envolvimento muito grande, as pessoas estão aqui desde as 6h da manhã, e portanto é importante agradecer a todos, correu tudo pelo melhor", referiu, lembrando que nos últimos 8 meses houve três eleições.

Carlos Moedas salientou que quem estava inscrito para votar em mobilidade no dia de hoje mas não o fez, poderá na mesma votar no dia 18 de janeiro. Referiu igualmente que no caso de haver uma segunda volta, os eleitores "vão ter que se voltar a inscrever se quiserem votar em antecipação no dia 1 de fevereiro".

Sobre a forma como tem estado a decorrer o dia de hoje, disse que "correu tudo dentro da normalidade, aliás como tem ocorrido também noutras situações".

Salientou que por causa do mau tempo de manhã, "as pessoas não vieram tanto", mas que durante a tarde houve "uma grande afluência", o que fez com que se passasse de 17% de participação ao meio-dia para 77% ao final da tarde.

Mais de 218 mil eleitores estão inscritos para votar hoje antecipadamente, podendo exercer o direito de voto no município escolhido.

Os portugueses elegem o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa no dia 18, numas eleições com recorde (11) de candidatos e cuja segunda volta, a realizar-se, decorrerá em 08 de fevereiro.