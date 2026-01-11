Sábado – Pense por si

Portugal

Morreu menina de 11 anos que ficou gravemente ferida num incêndio em Santo Aleixo

SÁBADO
SÁBADO 17:19
Capa da Sábado Edição 6 a 12 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 6 a 12 de janeiro
As mais lidas

Criança estava internada em estado crítico desde o dia 25 de novembro, data em que ocorreu o fogo.

Uma criança de 11 anos morreu este sábado, dia 10, na sequência de um incêndio numa habitação em Santo Aleixo, no concelho de Monforte a 25 de novembro. Melissa Rato encontrava-se internada em estado crítico desde que ocorreu o fogo.

Ambulâncias dos bombeiros
Ambulâncias dos bombeiros Pedro Brutt Pacheco

Na altura do incêndio, a menina sofreu queimaduras graves, tendo sido prontamente socorrida e transportada de helicóptero do INEM para o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa. Devido à gravidade dos ferimentos, acabou por ser transferida para a unidade de cuidados intensivos do Hospital de São José.

Saiba mais no

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Morreu menina de 11 anos que ficou gravemente ferida num incêndio em Santo Aleixo