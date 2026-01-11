Morreu menina de 11 anos que ficou gravemente ferida num incêndio em Santo Aleixo

Criança estava internada em estado crítico desde o dia 25 de novembro, data em que ocorreu o fogo.

Uma criança de 11 anos morreu este sábado, dia 10, na sequência de um incêndio numa habitação em Santo Aleixo, no concelho de Monforte a 25 de novembro. Melissa Rato encontrava-se internada em estado crítico desde que ocorreu o fogo.



Na altura do incêndio, a menina sofreu queimaduras graves, tendo sido prontamente socorrida e transportada de helicóptero do INEM para o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa. Devido à gravidade dos ferimentos, acabou por ser transferida para a unidade de cuidados intensivos do Hospital de São José.

