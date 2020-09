Quando os políticos saem à rua e têm encontros imediatos surpresa

"Acho que nunca se pode ignorar as vozes que se fazem ouvir na rua, desde que se apresentem como razoáveis", disse Cavaco Silva em 2014, após um protesto em Silves. Entre episódios espontâneos e ciladas, a "rua" é uma caixa de surpresas, nem sempre razoáveis, para os políticos que nela mergulham em ambiente de campanha. Os testes costumam ser mais duros do que o de Marcelo Rebelo de Sousa no Porto.No dia 28, na feira do Livro do Porto, uma mulher de telemóvel em riste, confrontou Marcelo com um discurso próximo do que se lê nas redes sociais, repetindo a palavra "chega". Em tom conciliatório, o Presidente disse que "quem vota é o povo" e acrescentou: "Diga aos portugueses para votarem noutro Governo".Outros episódios incluem Ramalho Eanes ser recebido com tiros em Évora em 1976; a arruada em que António Costa é acusado de ter estado de férias na tragédia de Pedrógão e em que pareceu crescer para o idoso ou a entrada de Mário Soares na Marinha Grande em 1986.