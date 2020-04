A descontração em Cascais contrasta com o caos em Lisboa. "O trabalho está muito concentrado em determinados dias. Cheguei a começar o meu dia com uma audição às 8:30 e a acabá-lo às 22:00", explica. Ora no gabinete comum do partido, ora em plenário, de telemóvel na mão e com uma constante preocupação em desinfectar-se, Telmo Correia está sempre a coordenar. A redução de todos os grupos parlamentares a 1/5 passou a bancada centrista de cinco para um deputado – o que obriga à gestão de presenças. "Seleciono os deputado em função dos temas do dia", explicou, lamentando a opção da Assembleia da República (AR). "Agora o CDS até parece um partido de deputado único. [A redução das bancadas] tem um impacto no nosso trabalho."

É um dos momentos mais especiais da semana de Telmo Correia. Depois de dias a viver sozinho em Lisboa, no intenso ritmo parlamentar, o líder da bancada do CDS ruma a Cascais, onde a família se tem resguardado do novo coronavírus, e é recebido com saudades e xadrez. "Sempre que chego, os meus filhos vêm logo com o tabuleiro para jogarmos. O meu mais velho já sabia as regras e a minha mais pequena aprendeu agora. Estão viciados. Era uma coisa que não fazíamos há muitos anos, mas que o isolamento trouxe de volta", explicou à. Nunca se desliga do papel de deputado, estando sempre atento às notificações de grupos de Whatsapp que partilha com os colegas centristas. Contudo, a vida do líder parlamentar do CDS desacelera quando regressa àquele ambiente familiar, onde tem lido, assistido a filmes do Clint Eastwood e brincado com os filhos num pequeno quintal.Seja na Assembleia da República ou no Parlamento europeu, há políticos que são doentes de risco que tiveram de ficar em teletrabalho permanente, outros têm de estar presentes em plenário devido às responsabilidades parlamentares. Mas a grande maioria tem um pé em casa e outro no Parlamento. Sempre com música, livros e muitas videochamadas.