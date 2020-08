ePaper ou encontre-o nas bancas a 12 de agosto de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 12 de agosto de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Numa primeira página do Expresso, sempre sob o sol de julho de 1998, via-se Cavaco Silva sentado À beira da piscina com a mulher. Durão Barroso de calções no que parecia o jardim da sua casa de férias, fitando sorridente a objetiva. Manuel Alegre de calções e canas de pesca, meio enfiado no mar, em pose e com um riso aberto e Jorge Sampaio a caminhar com a mulher na praia, os dois com o olhar amistoso assente no fotógrafo.As férias bem à mostra para português ver e saber já foram moda. Cavaco a mostrar-se em São Tomé, Soares a revelar a casa, ministros e líderes na praia e a contar sem falsas vergonhas onde iam veranear.