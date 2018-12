Polícia demorou 17 minutos a informar o 112 que a serra era da área de jurisdição da GNR. Porém, enviou duas equipas. Fita do tempo não revela dados prestados pela GNR quando esteve na serra.

A fita do tempo conjunta divulgada pela Autoridade Nacional da Protecção Civil (ANPC) e entretanto retirada do site revela que o 112 informou a PSP e a GNR em vez de encaminhar o alerta para o CDOS do Porto, o que pode ter atrasado o socorro, e que houve uma "indefinição acerca da área de actuação" entre GNR e PSP, sobre a área de jurisdição.



Às 18h57, foi dado o primeiro alerta - via telefonema - de um homem que "ouviu um helicóptero ou aeronave na zona da Serra de Santa Justa e Serra da Pia. Entretanto ouviu um estrondo, uma explosão, não sabe dar mais dados".



O 112 informou a PSP. Às 19h14, a PSP respondeu ao 112 que a área em causa estava sob jurisdição da GNR, e que tinha informado a guarda - demorou 17 minutos, desde o primeiro alerta, a prestar essa informação.



Às 19h16, são despachados meios da GNR. Ao longo da fita do tempo, só há mais informação acerca da GNR às 20h24, quando é aberta a ocorrência no SADO (Sistema de Apoio à Decisão Operacional) com os dados prestados pelo 112. É destacado que a área da Serra de Santa Justa e Serra da Pia está sob jurisdição da GNR. Mais tarde, às 21h40, a GNR informou o Comando Distrital da Protecção Civil que tinha sido feita uma tentativa de geolocalização do telemóvel do piloto.



Desta maneira, não é possível saber através do documento que informações prestou a GNR entre as 19h16, e as 21h40.



Às 19h21, também a PSP - apesar de não ser a sua área de jurisdição, de acordo com a fita do tempo - enviou uma equipa à serra. Porém, às 19h32, o 112 informa que o corpo de polícia percorreu "área de jurisdição da PSP, nada de anormal foi detectado".



Às 19h37, há um segundo despacho de meios da PSP.



Às 1h29, seriam encontrados os destroços da aeronave e os quatro corpos dos tripulantes.