As famílias do médico e da enfermeira que morreram no sábado na queda de um

do

, em Valongo, vão receber uma indemnização de pelo menos meio milhão de euros , cada uma, devido ao seguro de acidentes pessoais para os ocupantes da aeronave que é feito no momento de contratação do helicóptero.

O valor foi confirmado pela empresa que operava o aparelho e que já assegurou um helicóptero de substituição ao INEM. Como avança o jornal

, o helicóptero de substituição começou a funcionar esta segunda-feira em Macedo de Cavaleiros.

O relatório refere a "orografia muito sinuosa, com desníveis cobertos por povoamentos florestais cerrados", referindo ainda que os destroços da aeronave foram encontrados "a uma cota entre os 250 e os 350 metros". A ANPC lembra ainda que as condições meteorológicas eram algo adversas, com precipitação a atingir os 5 mm em 12 horas, com rajadas de vento que atingiam os 40 km/h. "Para além destes dois factores, a visibilidade no local era reduzida", relata o documento.Segundo o relatório, foram efectuadas seis chamadas para o CDOS, cinco delas não foram atendidas. Esta segunda-feira, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, afirmou não ter conhecimento dessas mesmas chamadas No total foram empregues 219 operacionais e 79 veículos.O relatório relembra que o helicópetro baseado em Macedo de Cavaleiros foi desmobilizado numa missão de transporte intra-hospitalar, até ao Hospital de S. João , no Porto. Deveria deslocar-se posteriormente para a sua base, depois de uma paragem de reabastecimento no Centro de Meios Aéreos (CMA) de Baltar.Há hora do acidente transportava um piloto, um co-piloto, um médico e um enfermeiro. resumo da fita do tempo mostra que a primeira ocorrência, a perda do sinal radar, acontece às 18h55 de dia 15 de Dezembro e que a última se regista às 19h47 do dia seguinte.Perda de sinal de radar do helicóptero;Alerta para o 112 através da rede telemóvel. "Origem informa que ouviu um helicóptero ou aeronave na zona da Serra de Santa Justa e Serra da Pia. Entretanto ouviu um estrondo, uma explosão, não sabe dar mais dados". Nesse mesmo minuto, a informação foi transmitida à PSP;Não se sabia em que área da actuação caía a ocorrência, se da GNR e PSP. Foi então transmitida a informação à GNR que, dois minutos depois, despachou os meios para o local.NAV começa a tentar contactar aeronave, ligando para o aeródromo de Baltar, os telemóveis dos tripulantes, o aeródromo de Macedo de Cavaleiros, os bombeiros e a PSP de Valongo. A NAV tentou ainda contactar o CDOS do Porto, Braga e Vila Rea. PSP despacha meios de busca;- Despacho segunda equipa da PSP;O CDOS do Porto confirma que o helicóptero não está em Baltar, ou Massarelos e que o Corpo de Bombeiros de Valongo não possui informação do acontecimento;112 recebe nova chamada que indica que a localização do helicóptero seria entre a Serra de Pias e Santa Justa, próximo da aldeia de Couces;São notificados, por mensagem SMS, o Ministério da Administração Interna, a Presidência da República e ainda a Estrutura Operacional e Divisão de Comunicação e Sensibilização;Nova tentativa de contacto com o piloto através de telémovel, desta vez por parte da SADO;O CNOS solicitou à Altice que iniciasse tentativas de geolocalização dos telemóveis da tripulação;Helicóptero EH101 é activado para o local, com hora prevista de chegada ao teatro operacional às 22h50;GNR informa o CDOS que foi feita uma tentativa de geolocalização do telemóvel do piloto que o localiza no Hospital de S. Francisco Xavier, em Lisboa Montado Posto de Comando de operações no campo de Futebol da Azenha;- Helicóptero EH101 não consegue operar devido às condições meteorológicas adversas e permanece no Porto até melhoria das condições. A melhoria das condições está prevista para a 1h00;Reporte à rede SIRESP informa que foram encontrados destroços da aeronave;São encontrados os restos da aeronave bem como os corpos da tripulação, já sem vida.GNR transfere competências para a PSP e desmobiliza os seus meios;São retirados os dois primeiros corpos;É retirado um terceiro cadáver;É retirado o quarto e último corpo dos destroços;Os corpos são transportados para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses do Porto;A ocorrência é dada como encerrada.O relatório diz ainda que o Governo acompanhou de forma permanente o desenvolvimento das operações. No posto de comando das operações estiveram a ministra da Saúde , Marta Temido, e o secretário de Estado da Administração Interna. Esteve ainda presente o Presidente da Câmara Municipal de Valongo, bem como o presidente do INEM.Seguindo recomendações feitas em situações anterior, como nos incêndios de Pedrógão Grande, estas entidades não estiveram no local. Relatórios anteriores apontavam que a presença destas figuras no teatro de operações poderiam prejudicar o desenvolvimento das mesmas.Público