O relatório preliminar ao acidente do helicóptero do INEM que vitimou mortalmente quatro pessoas em Valongo aponta três falhas na operação de socorro. Atrasos, indecisões e falhas na comunicação são apontados como erros dos operacionais no relatório da Autoridade Nacional de Protecção Civil, divulgado esta quarta-feira.

As três falhas apontadas pelo relatório são a demora da chegada do alerta à Protecção Civil; o 112 e a NAV Portugal (que gere a navegação aérea) não terem contactado a Força Aérea de forma suficientemente rápida; e a NAV ter desenvolvido as próprias diligências durante vinte minutos, violando as regras de resposta a acidentes com aeronaves.

O relatório refere que o atraso no aviso ao CNOS e à Força Aérea, quer por parte do 112 quer da NAV Portugal, pode "ter comprometido o tempo de resposta dos meios de busca e salvamento".

Demora no aviso do 112 à Protecção Civil

O primeiro alerta foi de um popular que ouviu "um helicóptero" e "uma explosão", às 18h57. O 112 registou a chamada, referente à zona da Serra de Santa Justa e Serra da Pia, e informou PSP e GNR. A Protecção Civil foi avisada uma hora depois do primeiro alerta para o serviço de emergência telefónico.

Em vez de ligar directamente à Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), o 112 informou a PSP do sucedido. Essa chamada foi feita ainda no mesmo minuto do alerta inicial. No entanto, decorreram 17 minutos até que a PSP informasse que se tratava da área de jurisdição da GNR, tendo os militares sido informados do sucedido.

Dois minutos depois, às 19h16, foram despachados os primeiros meios da GNR. Cinco minutos depois foi a vez da PSP despachar meios próprios em busca do helicóptero.

Os primeiros a reportar foram agentes da PSP que afirmaram ter percorrido a área da sua jurisdição e não ter detectado nada de anormal. Mesmo assim, enviaram meios uma segunda vez para prosseguir as buscas.

Às 19h57, o Alferes Costa do Centro Coordenador de Busca e Salvamento Aéreo de Lisboa (RCC) contactou o CNOS – Comando Nacional de Operações de Socorro - a solicitar informações sobre o helicóptero, que não reportava desde as 18h30. Ou seja, foi a Força Aérea e não o 112 a avisar a Protecção Civil.



A comunicação do CNOS terá afirmado que a mesma aeronave não pertencia à ANPC. Reencaminhou as perguntas para o CDOS - Centro Distrital de Operações de Socorro – do Porto que afirma que o dispositivo do INEM não aterrou em Baltar (onde deveria parar para reabastecer) ou Maçarelos.

O Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), demorou duas horas e cinco minutos a informar o 112 que o helicóptero estava desaparecido. O último contacto com a aeronave tinha sido às 18h00 e o telefonema para o serviço de urgência surgiu apenas às 20h05.

NAV Portugal cumpriu "as suas próprias diligências" por 20 minutos

A NAV Portugal confirmou que o último sinal que teve da aeronave foi às 18h55. A primeira tentativa de contacto sem sucesso com a tripulação ocorreu meia hora depois, como ditam as regras.

No entanto, em vez de reportar que a tripulação não havia respondido de imediato, a NAV optou por voltar a tentar contactar os tripulantes, em vez de comunicar a anomalia à Força Aérea e ao CNOS.

Entre as 19h20 e as 19h40, a NAV ligou para o Aeródromo de Baltar, o Aeródromo de Macedo de Cavaleiros e ainda para o Heliporto de Massarelos em busca da aeronave desaparecida dos seus radares. Afirmou ainda ter tentado contactar a Protecção Civil do Porto, de Braga e de Vila Real, e alegou que nenhuma respondeu às suas chamadas. O Comando do Porto só foi alcançado pelo Comando de Coimbra, justificou a NAV. No entanto, na fita do tempo não se encontram referências a Coimbra.

Ao não contactar directamente a Força Aérea e o CNOS, a NAV violou as regras definidas pela Directiva Operacional Nacional n.º 4 – Dispositivo Integrado de Resposta a Acidentes com Aeronaves que definem que devia ter sido comunicado o desaparecimento de imediato à Força Aérea, através do Centro Coordenador de Busca e Salvamento Aéreo (RCC).

112 e NAV não avisaram Força Aérea

O contacto com o Rescue Coordination Center (RCC) de Lisboa foi demorado, tendo o 112 decidido enviar o alerta para a PSP e GNR, em vez de o dirigir para a Força Aérea. O contacto "não foi efectuado com a máxima tempestividade, podendo ter comprometido o tempo de resposta dos meios de busca e salvamento", indica o relatório.

Quer a NAV como o CONOR (112) deviam ter avisado a Força Aérea do alerta dado inicialmente sobre o desaparecimento e possível explosão do helicóptero, sendo um "possível acidente com uma aeronave".

A NAV, pela Directiva Operacional Nacional n.º 4, deveria ter contactado o RCC por volta das 19h20, meia hora depois de ter perdido o sinal radar da aeronave que, segundo a empresa, só desapareceu por volta das 18h50.

O Centro Coordenador de Busca e Salvamento Aéreo de Lisboa (RCC) contactou o CNOS por sua iniciativa própria cerca das 20h00 para obter informações sobre o helicóptero desaparecido dos seus radares e que não reportava desde as 18h30.