Treinador português José Mourinho foi despedido do Manchester United. Clube é o sexto classificado na Liga inglesa, a 19 pontos do líder Liverpool.

O português José Mourinho terminou hoje sem glória a terceira passagem pelo futebol inglês ao ser dispensado pelo Manchester United, actual sexto classificado da Liga inglesa, e a ansiar por um título de campeão desde 2013.



José Mourinho, que chegou a Manchester em 2016 para substituir Louis van Gaal, não conseguiu levar os 'red devils' à conquista da Liga inglesa, título que lhes foge desde 2013, tendo apenas conseguido uma Taça da Liga inglesa, uma Supertaça e a Liga Europa, na época 2016/2017.



Depois de ter sido sexto classificado na época de estreia, Mourinho viu a equipa terminar em segundo lugar a edição 2017/18, atrás do rival e vizinho Manchester City.



Esta temporada, o Manchester United foi eliminado pelo Derby County, da segunda divisão, na terceira eliminatória da Taça da Liga, e segue na sexta posição da Liga inglesa, a 19 pontos do líder Liverpool, equipa com a qual perdeu no domingo por 3-1.



Em 17 jornadas, o United, a equipa mais titulada da Liga inglesa (20), somou sete vitórias, cinco derrotas e cinco empates, estando a viver a pior época desde 1990/91.



Na Europa, a equipa terminou na segunda posição o Grupo H da Liga dos Campeões, atrás dos italianos da Juventus, e vai discutir a passagem aos 'quartos' com os franceses do Paris Saint-Germain.



Aos 55 anos, Mourinho termina sem glória a sua terceira passagem pelo futebol inglês, depois de ter orientado o Chelsea em dois períodos distintos, o primeiro dos quais com grande sucesso.



Aliás, o técnico português assinou, em Maio de 2016, um contrato de três anos com o United, cinco meses depois de ter rescindido por mutuo acordo com a equipa londrina, que se encontrava a apenas um ponto da zona de descida da 'Premier League'.



Na época de 2014/15, na sua segunda passagem por Stamford Bridge, Mourinho conquistou o terceiro título inglês pelos 'blues' e a Taça da Liga.



José Mourinho, que na primeira passagem por Stamford Bridge se intitulou como especial, ficando para sempre como o 'special one', regressou a Londres em 2013, com um contrato de quatro anos, que, entretanto, foi prolongado até 2019. Acabaria por não cumprir o contrato, ao ser despedido em 17 de Dezembro de 2015.



Na primeira passagem pelo Chelsea, que marcou o início da sua carreira fora de Portugal, José Mourinho conquistou seis troféus, entre os quais dois títulos ingleses (2004/05 e 2005/06), em pouco mais de três anos, antes de ser despedido, em Setembro de 2007.



O técnico luso, que chegou a Londres depois de ter levado o FC Porto ao título europeu em 2003/04, ganhou ainda uma Taça de Inglaterra (2006/07), duas Taças da Liga e uma Supertaça. Na Liga dos Campeões, ficou-se por duas meias-finais.



'Mou' rumou depois ao Inter Milão, clube que levou ao título europeu, e, depois, ao Real Madrid, pelo qual venceu a Liga espanhola de 2011/12.



Em Portugal, José Mourinho passou por Benfica, União de Leiria e FC Porto, tendo conquistado ao serviço dos 'dragões' duas ligas, uma Taça de Portugal, uma Supertaça, uma Taça UEFA e uma Liga dos Campeões.



José Mourinho, que em 2010 recebeu o prémio FIFA para treinador do ano, foi considerado o melhor técnico da 'Premier League' em três épocas e o melhor treinador da Liga italiana em duas.



Em 2002/03 e 2003/04, o técnico português foi distinguido como melhor treinador da UEFA, e em 2006 recebeu a Ordem do Infante D. Henrique.