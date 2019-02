Segundo a PSP, após ter sido abordado num parque de estacionamento da cidade, o suspeito não acatou as ordens de paragem e tentou fugir de carro, o que obrigou um elemento da PSP "a uma astuta esquiva a fim de não ser atropelado".



Foram efetuados dois disparos em direção aos pneus do carro em fuga.



Como resultado da operação, que surgiu após uma investigação de oito meses, a PSP apreendeu 2.437 doses de heroína, duas balanças de precisão, 3.885 euros, um carro, entre vários outros objetos relacionados com o tráfico de droga.



O suspeito ficou em prisão preventiva depois de ter sido presente, no sábado, a tribunal, refere a PSP.



Também na sexta-feira, a PSP deteve duas pessoas em Vila Real de Santo António, igualmente por suspeitas de tráfico de droga.



A detenção surgiu após a polícia ter tido conhecimento de movimentações suspeitas numa habitação devoluta, que depois veio a verificar ser usada para o tráfico de droga.



A PSP abordou os suspeitos no momento em que já se preparavam para abandonar a casa, apreendendo 61 doses individuais de cocaína e diverso material relacionado com o tráfico, nomeadamente, para pesagem e acondicionamento da droga.



Os suspeitos foram presentes na manhã de sábado a tribunal, tendo ficado com termo de identidade e residência.

