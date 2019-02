Percentagem de utilização de computadores e portáteis nas salas de aula diminuiu nos últimos anos. Autorização de usar estas ferramentas pode aprofundar as desigualdades entre alunos.

A percentagem de alunos portugueses com acesso a computadores ou portáteis dentro da sala de aula tem vindo a decrescer nos últimos anos, ao contrário das metas pretendidas pela Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Económico (OCDE). A redução de alunos com acesso a meios digitais dentro do contexto de sala de aula reduziu entre os 12% e os 33% , entre 2009 e 2015, revela o estudo Measuring Innovation in Education, publicado esta semana.



De acordo com os docentes e os diretores das escolas que foram avaliadas, o estudo levado a cabo pela OCDE mostra que os países avaliados viram a percentagem de alunos a utilizarem portáteis na sala de aula reduzirem dos 92% para os 80%. No entanto, a proporção de alunos a utilziarem portáteis subiu dos 33% para os 50%, entre 2009 e 2015. Esta é uma tendência generalizada com duas excepções: Japão e Portugal, cita o jornal Público.



Em Portugal, a percentagem em que alunos têm acesso a portáteis caiu de 55% para 43%, uma tendência que se assentua ainda mais no último ano da escola primária (4º ano). A percentagem de alunos com acesso a suportes digitais nas aulas de leitura decresceu de 47% em 2011 para 14% em 2016.



O estudo não aponta causas para este decréscimo, mas o Público relembra que a mesma coincide com o fim da distribuição gratuita dos portáteis Magalhães (no 1.º ciclo de escolaridade terão sido distribuídos cerca de 500 mil), iniciada em 2007 pelo Governo de José Sócrates e interrompida em 2011 pelo executivo de Passos Coelho.



O estudo tem como objetivo avaliar a literacia dos alunos até aos 15 anos de idade (o equivalente ao 9º ano de escolaridade) e de quando estão no 4º ano (entre os 9 e os 10 anos, de um percurso académico regular).



Os resultados da aprendizagem digital



O estudo apresenta ainda as vantagens de os alunos lidarem, desde cedo com tecnologias de informação na escola.



Mas o estudo avisa ainda que, em 2019, existem riscos de a utilização destas tecnologias pode ajudar a aprofundar as desigualdades em função da origem socio-económicas dos alunos, caso não sejam as escolas a garantir o acesso de todos os alunos às ferramentas tecnológicas. Portugal é um dos países onde menos alunos têm acesso privado a estas ferramentas.