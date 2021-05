PSP aborda casal lésbico depois de queixas. BE condena denúncias homofóbicas

As imagens começaram a circular nas redes sociais esta semana e mostram vários agentes da PSP junto a duas raparigas que estavam sentadas no jardim do Arco do Cego, em Lisboa. Há testemunhas que falam em discriminação, a PSP explica que abordou as jovens depois de receber uma denúncia de que estaria "um casal deitado na relva a praticar publicamente atos de teor sexual", mas o Bloco de Esquerda já fez chegar várias questões ao Governo a propósito deste acontecimento.