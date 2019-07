A concelhia de Santarém do PSD anunciou, esta quarta-feira, que recusará participar em qualquer estrutura de campanha para as legislativas, alegando ter sido "desconsiderada" pelo presidente do PSD no processo de seleção de candidatos a deputados "Tendo em conta a desconsideração da Comissão Política Nacional (CPN) e do Dr. Rio, decidimos por unanimidade não participar em nenhuma estrutura de campanha", anunciou a Comissão Política Concelhia de Santarém do PSD.Numa declaração enviada à agência Lusa, o presidente da concelhia (e presidente da Câmara Municipal de Santarém), Ricardo Gonçalves, considerou "inqualificável" o processo de seleção de candidatos a deputados e acusou Rui Rio e a Comissão Política Nacional de não terem cumprido as regras que criaram.A divergência prende-se com a retirada do advogado Ramiro Matos (indicado pela distrital de Santarém) da lista de candidatos para manter o atual deputado Duarte Marques, cujo nome foi defendido por Morais Sarmento."Não se percebe como alguém que quer ser primeiro ministro, faz regras que à posterior não cumpre", afirmou Ricardo Gonçalves depois de a CPN ter aprovado, na terça-feira, a lista de candidatos."Mau presságio para um candidato a primeiro-ministro", acrescentou o presidente da concelhia que acusa Rui Rio de "um desrespeito constante e total por todos os militantes" e de, em vez do "banho de ética prometido", ter transformado a formação das listas numa "banhada" para manter o seu grupo de apoiantes satisfeito".Com estas decisões, considerou Ricardo Gonçalves, Rio "está a trabalhar para transformar o PSD no partido do autocarro (50+1 deputados), e não num partido capaz de dar futuro a Portugal e aos portugueses".A concelhia de Santarém responsabilizou a CPN, Rui Rio e Morais Sarmento (que acusa de apadrinhar Duarte Marques) pelos resultados eleitorais no concelho, onde, apesar de a concelhia não participar nas estruturas de campanha, os militantes podem apelar ao voto.O PSD reuniu o CN esta terça-feira à noite, em Guimarães, e votou as listas de candidatos a deputados.No distrito de Santarém a lista é composta por Isaura Morais, João Moura, Duarte Marques, Sónia Ferreira, Rui Rufino, Célia Bonet, João Oliveira, Ana Lúcia Cláudio e Isilda Aguincha.