PSD quer saber como foram definidas prioridades da vacinação

O PSD quer saber como foram definidas as prioridades do plano de vacinação contra o vírus SARS-CoV2, que provoca a covid-19, por parte do Governo e Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os deputados sociais-democratas argumentam que "os idosos com mais de 80 anos, quando saudáveis e não residentes em lares, bem como portadores de doenças graves" não devem ser excluídos da "primeira fase de vacinação contra a Covid-19".

Para o PSD, trata-se de "opções cujos fundamentos ético científicos se desconhecem e que, de resto, divergem do que sucede em outros países europeus, como são os casos da Alemanha, da Itália, da Espanha, de França ou mesmo do Reino Unido, para dar só alguns exemplos".

Noutro requerimento entregue hoje no parlamento, a bancada social-democrata questiona o executivo socialista para esclarecer como está o processo de compensação para os trabalhadores envolvidos no combate à pandemia.

O PSD pretende saber do andamento dos prémios equivalentes "a 50% do respetivo salário mensal" daqueles profissionais, "bem como um dia de férias por cada período de 80 horas de trabalho normal efetuado durante o período do estado de emergência".

