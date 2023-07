Esta quinta-feira, dia 6, quando Joaquim Miranda Sarmento começar a reunião da bancada parlamentar do PSD terá ao seu lado Luís Montenegro. A ida do líder já estava pensada antes, mas vem mesmo a calhar depois de uma semana tensa, com críticas em sur- dina feitas pelos deputados e uma notícia do DN que falava numa possível saída de Miranda Sarmento da liderança da bancada. Sarmento quer arrumar a casa e Montenegro está a dar-lhe uma ajuda.