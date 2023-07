Novo aeroporto. Arranca consulta pública sobre critérios de escolha

A Comissão Técnica Independente (CTI) que irá definir as opções para o novo aeroporto a servir a área de Lisboa divulgou um novo relatório em que define os "fatores críticos de decisão" para o novo aeroporto. Esta segunda-feira, dia 10, arranca a consulta pública do documento, na que é a segunda fase da Avaliação Ambiental Estratégica.





Os cinco "fatores críticos" são a segurança aeronáutica, a acessibilidade e território, a saúde humana e viabilidade ambiental, a conectividade e desenvolvimento económico e o investimento e financiamento públicos. Ao todo, serão considerados 21 critérios de avaliação.Por exemplo, a segurança aeronáutica passa por questões de tráfego aéreo e risco de acidentes devido a colisões com aves ou drones. A acessibilidade e território analisa as ligações de transportes até ao novo aeroporto, entre outras variantes.A CTI liderada por Rosário Partidário vai avaliar várias localizações e soluções: Portela + Montijo, Montijo + Portela, Campo de Tiro de Alcochete, Portela + Campo de Tiro de Alcochete, Santarém, Portela + Santarém, Pegões, Portela + Pegões e Rio Frio + Poceirão.O relatório será apresentado ao público na terça-feira, dia 11, numa sessão aberta a quem se inscrever. A consulta pública decorre até ao dia 4 de agosto. O próximo passo será a avaliação das opções.A CTI também terá que se pronunciar acerca do destino do aeroporto Humberto Delgado, determinando se vai ou não ser encerrado. Até ao fim do ano, está prevista a entrega do relatório da Avaliação Ambiental Estratégica: espera-se que a decisão final seja tomada no primeiro semestre de 2024.