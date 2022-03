PSD elege líder parlamentar no dia 7 e dá “completa liberdade” para a votação de vices

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O PSD vai eleger o seu novo líder parlamentar no dia 07 de abril, primeiro dia da discussão do programa do Governo, e dá "completa liberdade" aos deputados na votação dos candidatos a vice-presidentes do parlamento.



PSD

Estas informações foram transmitidas aos jornalistas pelo líder parlamentar do PSD, Adão Silva, no final da reunião da bancada social-democrata.

"Amanhã convocarei as eleições da direção do grupo parlamentar para o dia 07, quinta-feira, durante a tarde", anunciou o deputado, recordando que o regulamento interno da bancada prevê que estas eleições tenham de decorrer em dias de trabalhos parlamentares.

A conferência de líderes marcou a discussão do programa do Governo para dias 07 e 08 de abril.

Na reunião, o deputado Paulo Mota Pinto apresentou aos deputados a sua intenção de se candidatar, que já tinha anunciado na segunda-feira, em declarações à Lusa.

As candidaturas terão de ser entregues até dois dias antes das eleições, no dia 5.

Questionado se houve alguma indicação de voto quanto ao vice-presidente da Assembleia da República indicado pelo partido Chega, Adão Silva respondeu negativamente.

"Não, não, sobre essa matéria é liberdade. Cada deputado tem completa liberdade de votar conforme achar", disse, admitindo que o tema foi falado na reunião.

Na reunião, a direção da bancada apresentou as suas indicações de candidatos à Mesa da Assembleia da República, nomes que serão votados num plenário na quinta-feira, às 15:00.

O PSD indicou como candidato a vice-presidente da Assembleia da República o ainda líder parlamentar Adão Silva, que, se for eleito, sucede no cargo a Fernando Negrão

Para secretários da Mesa, o PSD repete os deputados Duarte Pacheco e Lina Lopes, tal como para vice-secretária, função para a qual indicou a deputada Helga Correia.

Hoje, no primeiro plenário da XV legislatura, o socialista Augusto Santos Silva foi eleito presidente do parlamento com 156 votos a favor, 63 brancos e 11 nulos.