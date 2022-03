Covid-19. DGS volta a divulgar dados diários de novos casos e mortes

Mais de duas semanas depois de ter anunciado que o relatório epidemiológico da covid-19 passaria a ter uma periodicidade semanal, a Direção Geral da Saúde (DGS) voltou a disponibilizar na sua página os dados diários de novos casos e mortes provocadas pela pandemia. A informação tinha deixado de estar acessível desde o dia 11 de março, mas na última sexta-feira, a DGS publicou um ficheiro com os dados diários de infetados e óbitos desde o início da pandemia, em março de 2020.



Portugal Covid-19 Reuters

Segundo os dados da DGS, nas últimas 24 horas foram confirmados 11.732 novos casos e registadas 22 mortes por covid-19, com o maior número de mortes da última semana a ter sido registado na segunda e sexta-feira, com 29 óbitos diários. O dia com mais casos registados foi terça-feira, 22 de março, com 13.948 novos casos.

Os dados disponibilizados batem certo com os três relatórios semanais publicados nas últimas semanas, em que a incidência a 7 dias registada era de 731 novos casos por cada 100 mil habitantes à data de 21 de março. Com os números divulgados, é possível dizer que a incidência semanal está neste momento nos 681 casos por cada 100 mil habitantes.

Veja o gráfico para comparar os números diários de incidência e mortalidade a 7 dias desde o início de 2022 com os relatórios semanais divulgados pela DGS a 11, 18 e 25 de março.

A mortalidade, que se situava a 21 de março nas 13 mortes por milhão de habitantes, está agora nos 14,4 óbitos por milhão de habitantes a 7 dias. A 14 dias, a mortalidade é de 28 mortes por milhão de habitantes, ainda abaixo do limite de 20 que o Governo definiu como barreira para o fim do uso de máscaras e medidas restritivas da covid-19.





A 10 de março, a DGS tinha anunciado que, a partir do dia seguinte e a cada sexta-feira, passaria a divulgar um relatório da situação epidemiológica e de vacinação com uma periodicidade semanal, descontinuando os relatórios diários e indicando que a "fase atual" justifica a "alteração do padrão de divulgação".

O novo relatório semanal não inclui os dados diários de novos casos ou mortes, apenas a soma de infetados e óbitos dos sete dias em questão.