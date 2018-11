Adão Silva não poupa o Governo nem os partidos da esquerda que o apoiam. E garante que o Orçamento que será hoje aprovado não pensa no futuro.

"Este Orçamento do Estado tem uma marca essencial: a ilusão", defendeu hoje o deputado social-democrata, Adão Silva, no encerramento do debate do Orçamento.



Para o PSD, "ilusão" e "eleitoralismo mal disfarçado" são mesmo as marcas principais deste Orçamento, que Adão Silva diz ser um documento "com mentiras" e que "não acautela o futuro".



Entre as "mentiras" detectadas pelo PSD, estão as cativações que a UTAO estima serem de 590 milhões, mas também a redução do IVA da electricidade, que será afinal só da potência dos contadores "e, por acaso, dos de mais baixa potência".



Isso acontece porque, para Adão Silva, este é "um Governo de refinado tacticismo político-partidário, para quem não há amanhã; um Governo manipulado pelos partidos da esquerda mais radical, nas mãos de quem deposita a sua sobrevivência política".



Adão Silva invocou mesmo o fantasma do Orçamento de 2009, quando José Sócrates aumentou a Função Pública em vésperas de eleições, para defender que o eleitoralismo é um pecado recorrente na governação socialista.



Para Adão Silva, António Costa é "um primeiro-ministro que só existe para as horas boas e cujo optimismo postiço não aceita ser perturbado por tragédias que atingem os portugueses; um primeiro-ministro que nunca tem responsabilidades, que sempre desconhece e enjeita competências quando as desgraças acontecem".