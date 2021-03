PSD contraria candidato a Coimbra

O anúncio do candidato do PSD à Câmara de Coimbra deixou uma dúvida no ar: José Manuel Silva é candidato pelo PSD ou o partido apoia a candidatura independente do Movimento Somos Coimbra?







A pergunta ficou no ar, graças às declarações do candidato e ex-bastonário da Ordem dos Médicos logo após o anúncio feito por Rui Rio, esta sexta-feira em Coimbra.Numa declaração feita fora do púlpito laranja, José Manuel Silva saudou "Rui Rio e o Partido Social Democrata por demonstrar grande abertura à sociedade real apoiando e integrando esta candidatura Somos Coimbra".Mas o secretário-geral do PSD, que tem a pasta da coordenação autárquica, assegura que não há um apoio ao movimento de cidadãos que há quatro anos elegeu o médico como vereador em Coimbra, mas sim um independente a encabeçar uma lista partidária., José Silvano esclarece que José Manuel Silva é "candidato independente numa coligação presidida pelo PSD".A coligação a que alude Silvano é a firmada com o CDS e não com o Somos Coimbra, uma vez que a lei eleitoral autárquica não permite coligações entre partidos e movimentos de cidadãos.Em outubro, as negociações entre José Manuel Silva e o vice-presidente do PSD Maló de Abreu levou a uma cisão no Somos Coimbra, que acabou com a demissão de 11 dos seus 22 membros.Agora, um dos elementos que se demitiu na altura nota àque este desenvolvimento "compromete, desde já, a natureza de movimento independente" do Somos Coimbra, notando que foi precisamente essa consciência que levou à demissão em bloco de vários membros, incluindo quatro fundadores (Seabra Santos, Carlos Fiolhais, Gonçalo Quadros e Carlos Faro).Recorde-se que Rui Rio escolheu José Manuel Silva contra a indicação da concelhia do PSD de Coimbra, que tinha aprovado o nome do também médico Nuno Freitas como candidato.