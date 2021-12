Rui Rio: “Portugal pode voltar a ser grande”

Rui Rio fechou o discurso com um slogan a lembrar Donald Trump, depois de ter atacado aqueles que recebem de forma indevida apoios sociais. Mas, mesmo com todas as críticas, o líder do PSD lançou pontes ao PS.

O discurso de encerramento do 39.º Congresso do PSD pôs Rui Rio a atacar a "falta de rigor" da governação socialista a expor os pontos mais frágeis do Governo de António Costa, quase sempre relacionando essa fragilidade com a forma como Costa ficou amarrado à sua esquerda na geringonça. Mas os ataques às várias áreas da governação não impediram o líder do PSD de deixar a porta aberta um entendimento com o PS depois das eleições de 30 de janeiro.



"Defendo sempre que o entendimento é possível, ele é obviamente, preferível à discórdia e à mera tática partidária de curto prazo", começou por dizer Rio, num discurso longo que ocupou quase 13 páginas e durou mais de 35 minutos.



Rio abriu pouco o jogo sobre as propostas que levará a votos nas legislativas, mas quis apresentar-se como um "reformista" e alguém "com coragem" para enfrentar interesses instalados. E deixou uma promessa que faz lembrar o slogan de Donald Trump. "Temos de acreditar que o Portugal do século XXI pode voltar a ser grande. Tão grande quanto a dimensão da sua História."



Para isso, acredita o social-democrata, "Portugal precisa de um novo Governo", que será uma oportunidade de fugir ao que diz ser a estagnação em que o País, em seu entender, tem estado mergulhado.