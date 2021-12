Rui Rio atira ao PS: 'Falta de rigor e facilitismo' são 'a marca' socialista

Rui Rio falou este domingo para encerrar o 39.º Congresso do PSD com as legislativas de 30 de janeiro no horizonte. No ataque ao Governo do PS, Rui Rio classificou a solução governativa à esquerda "de má memória". "Este Governo aumentou significativamente a carga fiscal", defendeu ainda o líder do PSD, lembrando o acordo governativo com o PCP e o BE.



O discurso arrancou com os habituais cumprimentos às estruturas locais e regionais, momento no qual Rui Rio sublinhou: "Sempre fomos o partido das autonomias e do poder local e vamos continuar a sê-lo." Depois de cumprimentar os partidos presentes - apenas Bloco de Esquerda e Chega estão ausentes - Rui Rio defendeu o "diálogo" entre partidos como "decisivo" para os interesses do País.



No ataque ao Governo, Rui Rio voltou a recordar que os países de leste têm ultrapassado Portugal na Europa. Continuando a criticar o Executivo de António Costa, Rui Rio considera que este desperdiçou "mais período de recuperação". "Portugal é dos países que recupera com menor rapidez da crise provocada pela pandemia e foi dos que menos apoiou as empresas durante a crise pandémica, mas não faltou dinheiro para a TAP ou Novo Banco."