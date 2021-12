As indisfarçáveis feridas abertas no PSD

Miguel Pinto Luz foi o único a trazer o elefante para o meio do palco. "Sou do tempo em que os líderes do PSD agregavam os que pensavam de forma diferente." Apostado em construir um percurso de longo prazo, Pinto Luz preferiu dar o peito às balas. O discurso é o da defesa da preservação do pluralismo interno e serve para apelar ao voto na lista ao Conselho Nacional que encabeça. Até nisso, optou por uma estratégia diferente da de Luís Montenegro, que preferiu ser o primeiro subscritor de uma lista sem ser o cabeça de lista.



O ataque a Rio foi feito sem meias palavras. "É a escola do contra tudo e contra todos, a contra a Justiça, as sondagens, os soundbytes – a não ser que sejam os nossos tweets. Há sempre um inimigo que nos persegue", lançou Miguel Pinto Luz, criticando a forma como Rui Rio se tem afirmado internamente, mas também como acabou com os debates quinzenais com o primeiro-ministro no Parlamento.



Apesar de assumir as divergências que, nos bastidores do 39.º Congresso do PSD alimentam as movimentações de apoio às várias listas para os órgãos do partido, nem Pinto Luz resistiu à ideia de que agora é tempo de união. "Sou santanista, rangelista, cavaquista, marcelista, mendista, manelista e… até rioísta. Sabem porquê? Porque eu sou é do PSD", disse no fim do discurso, garantindo os aplausos de uma sala que teve poucos momentos de verdadeiro entusiasmo.