O Parlamento aprovou o fim de uma norma que garantia benefícios fiscais para apoio de criação de emprego que valeu 1,3 milhões ao Pingo Doce em 2016.

A votação ainda terá de ser confirmada em plenário, mas o que sai hoje de uma votação indiciária na Comissão de Orçamento e Finanças, pode ser o princípio do fim de um regime de benefícios fiscais que fez o Estado perder cerca de 41 milhões de euros de receitas em 2016.



Em causa está um regime de apoio à criação de emprego que valeu vários milhões de benefícios a empresas como a TAP, o Banco de Portugal ou a empresa de trabalho temporário Teleperformance.



No entanto, o maior beneficiário foi o Pingo Doce que poupou 1,3 milhões de euros com este regime.



O regime tem sido muito contestado por ter beneficiado sobretudo grandes empresas.