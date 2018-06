Na quarta-feira, o debate do dia no Parlamento era sobre políticas de apoio à natalidade e tinha sido marcado pelo PSD. Mas olhando para as cadeiras vazias nas hostes laranjas, ninguém diria. Ao longo da tarde, nunca estiveram mais de 40 dos 89 eleitos pelo PSD. Esta quinta-feira, no debate sobre o financiamento da Segurança Social pedido pelo PCP, o cenário era ainda pior: no início da discussão estavam apenas 22 sociais-democratas. Hoje, sexta-feira, o dia em que o BE trouxe o ensino superior a debate, a bancada só ficou composta no momento das votações. Durante a manhã, o número de deputados sociais-democratas presentes nunca foi muito além dos 40.

As faltas ao plenário não passaram despercebidas na direcção do grupo parlamentar do PSD. Fernando Negrão já falou sobre o tema em reuniões da bancada e assegurou à SÁBADO que vai voltar a apelar a que os parlamentares não faltem. "Já fiz vários apelos e vou voltar a fazer", diz Negrão, que admite o problema, embora sublinhe que este grau elevado de absentismo é habitual em final de legislatura quando o partido não está no poder.

"Sempre foi assim. Também era assim no PS quando o PS não estava no poder", sublinha o líder parlamentar, que diz que pouco pode fazer a não ser apelar à consciência dos eleitos. "Cabe a cada um saber o que faz", frisa Fernando Negrão, que não deixa de dar um conselho aos eleitores que serve de aviso aos eleitos. "As pessoas devem estar atentas ao que fazem os deputados".

No grupo parlamentar, admite-se, contudo, que Fernando Negrão "ficou chateado" por ver que o partido não parecia estar interessado no debate sobre a natalidade, um dos temas escolhidos como prioritários pelo líder Rui Rio.

Duarte Lima tirava dias de salários aos faltosos

Mas a distância entre a bancada e a liderança pode ser uma das principais razões para estas ausências dos deputados. As listas que elegeram esta bancada foram feitas por Pedro Passos Coelho e não é segredo que os passistas se transferiram em peso para o apoio a Pedro Santana Lopes na disputa interna contra Rui Rio.

O ambiente entre os apoiantes de Passos e Santana e a direcção de Rio ainda azedou mais quando o presidente do partido resolveu tirar o passista Hugo Soares do lugar de líder parlamentar e substitui-lo por Fernando Negrão.

A alteração de linha política, com a abertura a acordos com o PS de António Costa, fez o resto no afastamento entre a maioria da bancada e a liderança social-democrata.

Esse azedar de relações faz com que muitos dos que hoje são deputados acreditem que deixarão de estar nas listas quando for Rui Rio a escolher os nomes. E esse é um factor importante.

Adão Silva, vice-presidente de Fernando Negrão, está no Parlamento desde os anos 80 e já viu este filme em várias legislaturas. "Quem sabe que não vai ser eleito, não vem", comenta à SÁBADO, explicando que muitas vezes as lógicas nas estruturas concelhias e distritais fazem com que os deputados percebam com antecedência que não vão fazer parte das listas e acabem por não aparecer. Adão Silva diz, porém, que não há muito a fazer além dos apelos que Negrão já fez.

No passado, o então líder parlamentar Duarte Lima tentou encontrar uma forma de evitar ter a bancada vazia: fazia circular uma folha de presenças várias vezes durante a sessão plenária e todos os deputados tinham de a assinar. Os que não assinavam, perdiam o dia de salário, que revertia para o grupo parlamentar.

"Funcionava", admite Adão Silva, que diz ser contra este tipo de estratégias. "Sou contra, porque sou a favor da liberdade e de cada um agir em consciência".

Passos era o "cimento da bancada"

No PSD, a explicação mais corrente para este desinteresse da bancada está no facto de se estar a um ano e meio de eleições. E há até quem antecipe que à medida que a legislatura se aproximar do fim haverá ainda mais faltas.

Mas há também quem diga que se Passos Coelho ainda fosse líder as coisas não seriam iguais. "Fomos para a oposição, mas havia um grande sentimento de solidariedade em torno de Pedro Passos Coelho", diz um deputado, que acha que "Passos era o cimento que unia a bancada".

"Mesmo sabendo que não era uma liderança que tivesse futuro, havia um grande respeito por aquilo que Passos fez", nota a mesma fonte.

Agora, é evidente o desacerto entre Rui Rio e a bancada do PSD. O momento mais evidente aconteceu precisamente há uma semana quando Rio fez saber pela agência Lusa que estava desagrado com o sentido do voto do PSD na proposta do CDS para acabar com o adicional ao imposto sobre os produtos petrolíferos.

Fonte da direcção do PSD citada pela Lusa disse mesmo que o voto favorável no projecto centrista tinha sido feito "à revelia" de Rio.



Esse foi o momento mais evidente da distância entre a bancada e a direcção, mas todos os dias pelos corredores da Assembleia se ouvem comentários descontentes com o rumo que Rui Rio está a imprimir ao partido.