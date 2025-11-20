PS não vai viabilizar medidas do Chega no orçamento

Os socialistas também garantem que não vão aprovar propostas que aumentem a despesa, para evitar que o Governo responsabilize a oposição por eventuais défices.

Nas propostas para a alteração à lei do Orçamento do Estado do próximo ano, que começam a ser votadas esta quinta-feira, há vários pontos em comuns entre partidos da oposição, que assim ameaçam aprovar medidas à revelia do Governo, através das chamadas “coligações negativas”.



Eurico Brilhante Dias apresenta propostas do PS para o Orçamento de Estado na Assembleia da República

Contudo, em declarações ao Expresso, o líder parlamentar do PS garante que não vai aprovar propostas de outros partidos que aumentem a despesa, com o objetivo de evitar que a oposição venha a ser responsabilizada por um eventual défice que decorra da execução do próximo ano. Eurico Brilhante Dias garante ainda que não vai viabilizar, nem com um voto favorável nem com uma abstenção, propostas do partido liderado por André Ventura.

Pode no entanto acontecer o oposto em matérias como as portagens ou as pensões. No ano passado, o Chega viabilizou o aumento adicional nas pensões proposto pelos socialistas.