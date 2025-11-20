Sábado – Pense por si

Governo disponível para “recalibrar” via verde para a imigração

Carlos Abreu Amorim, ministro dos Assuntos Parlamentares, mostra disponibilidade para reanalisar as regras, garantindo que o Governo está aberto a sugestões construtivas.

Numa entrevista em que alerta para do orçamento do Estado (OE) que ponham “em perigo” o equilíbrio financeiro do orçamento do Estado, o ministro dos Assuntos Parlamentares abre a porta a alterações à chamada “via verde” para a imigração, que em seis meses deu 800 vistos.

“Reconhecemos que, eventualmente, aqueles resultados iniciais não são exatamente os que estávamos à espera, mas acreditamos no sistema e acreditamos que vai acabar por funcionar. Se for preciso recalibrar esse sistema, com certeza o Governo o fará”, respondeu Carlos Abreu Amorim, em entrevista ao Público e à Antena 1.

“Recalibrar é reanalisar essa situação, mas acreditamos nas virtudes desse sistema”, disse, considerando “prematuro” revelar se vai aprovar a proposta do PS para a criação de um novo visto de trabalho, que “foi uma mera declaração de intenções”. “Agora, estamos abertos a qualquer sugestão que seja construtiva”, acrescenta, reconhecendo a “necessidade de mão de obra”.

Tópicos Orçamento Imigração Carlos Abreu
