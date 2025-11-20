Governo disponível para “recalibrar” via verde para a imigração

Carlos Abreu Amorim, ministro dos Assuntos Parlamentares, mostra disponibilidade para reanalisar as regras, garantindo que o Governo está aberto a sugestões construtivas.
Numa entrevista em que alerta para coligações negativas
durante as votações na especialidade do orçamento do Estado (OE) que ponham “em
perigo” o equilíbrio financeiro do orçamento do Estado, o ministro dos Assuntos
Parlamentares abre a porta a alterações à chamada “via verde” para a imigração,
que em seis meses deu 800 vistos.
“Recalibrar é reanalisar essa situação, mas acreditamos nas
virtudes desse sistema”, disse, considerando “prematuro” revelar se vai aprovar
a proposta do PS para a criação de um novo visto de trabalho, que “foi uma mera
declaração de intenções”. “Agora, estamos abertos a qualquer sugestão que seja
construtiva”, acrescenta, reconhecendo a “necessidade de mão de obra”.
