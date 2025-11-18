Sábado – Pense por si

PARLAMENTO. ANDRÉ VENTURA IMITA VOX E AFD

Chega quer deportar mais de um milhão de imigrantes legais

Alexandre R. Malhado
Alexandre R. Malhado 23:00

Em sede de OE2026, o Chega propõe Plano Nacional de Remigração, que poderá abranger imigrantes desempregados. A deputada Cristina Rodrigues é uma das responsáveis pela proposta.

No dia 30 de setembro, discutia-se na Assembleia da República o , que tinha sido retocada após o Tribunal Constitucional detetar normas inconstitucionais. No cimo do palanque, a deputada Cristina Rodrigues ditava a posição do Chega: “O texto que eventualmente será aprovado hoje parece-nos suficiente, mas reconhecemos desde já que temos de ir mais longe para efetivamente conseguirmos regular a política migratória”, afirmou. “Portugal precisa de regras claras, firmes e justas. Quem não gostar, tem bom remédio; quem não quiser cumprir, quem não tenha condições para cumprir, tem uma solução – a remigração.” Este palavrão, “remigração”, é um conceito usado pela ultradireita para defender a deportação de imigrantes, ilegais e legais.

