O PS considerou esta terça-feira que o ex-coordenador do Bloco de Esquerda João Semedo foi um combatente pela liberdade e um humanista ao serviço da medicina que "tocou no coração" de pessoas de todo o espectro político.Esta posição foi transmitida à agência Lusa pela porta-voz do PS, Maria Antónia Almeida Santos, numa reacção à morte do médico, antigo militante comunista e ex-deputado do Bloco de Esquerda João Semedo, hoje, aos 67 anos, vítima de cancro."O PS e os socialistas receberam com profunda tristeza esta notícia. João Semedo foi um combatente pela liberdade, um democrata e um resistente até ao fim por várias causas. O PS envia as mais sentidas condolências à sua família e ao Bloco de Esquerda", referiu Maria Antónia Almeida Santos.A porta-voz do PS salientou que, enquanto médico, João Semedo "foi um humanista que entregou a medicina ao serviço da política"."Como deputado foi um lutador sempre leal. Apesar das diferenças, foi um político com quem sempre deu gosto partilhar e discutir as nossas posições. Tocou no coração de pessoas de todo o espectro político", apontou Maria Antónia Almeida Santos, que na anterior legislatura desempenhou as funções de presidente da Comissão Parlamentar de Saúde.Maria Antónia Almeida Santos afirmou depois que "todos os que tiveram a sorte de privar" com João Semedo "vão ter muitas saudades"."Vamos respeitar o seu legado político. Vamos lembrar sempre o seu exemplo na luta pela dignidade da vida humana", acrescentou a porta-voz do PS.