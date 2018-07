O ministro da Saúde sublinhou esta terça-feira o exemplo de vida do ex-coordenador do Bloco de Esquerda (BE) João Semedo, que classificou como um homem sério e bom, sempre dedicado à causa pública.O ex-coordenador do BE faleceu esta terça-feira, depois de anos de luta contra o cancro."Era a notícia que todos aguardávamos, mas que ninguém queria receber. Infelizmente, apesar do João dizer que a morte o apanharia feliz, a nós deixa-nos tristes", disse o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes.O governante sublinhou o exemplo de vida de João Semedo, frisando: "Era um homem sério e bom, dedicado à causa publica e com um sentido muito apurado do que é o dever de cada um de nós para com os outros"."Nesse sentido temos tido um ano difícil, foi o António Arnaut e agora o João Semedo. São pessoas que vão fazer muita falta"."O Semedo estará sempre no nosso pensamento, pelo exemplo de vida, pela coragem com que lidou com a doença, pela dignidade como soube aceitar o fim da vida e como morreu", afirmou Adalberto Campos Fernandes.O antigo coordenador do Bloco de Esquerda teve uma vida dedicada à actividade política nacional e internacional, às artes e à medicina, tendo mesmo sido um dos autores da nova proposta de Lei de Bases da Saúde.Membro da direcção do movimento cívico "Direito a morrer com dignidade", João Semedo nasceu a 20 de Junho de 1951, em Lisboa, cidade onde frequentou o Liceu Camões e onde se veio a licenciar, na Faculdade de Medicina de Lisboa, em 1975.Depois de um longo percurso como médico e político, lançou em Janeiro de 2018, em conjunto com António Arnaut, o livro "Salvar o SNS -- Uma nova lei de bases da Saúde para defender a democracia".