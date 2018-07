O material roubado em Tancos, que o Ministério Público (MP) diz estar em parte incerta, é um risco para a "segurança de alguém" mas não para a segurança interna. A garantia é dada pelo major-general Raul Cunha, em declarações ao Diário de Notícias, relativamente à hipótese de esse material estar na posse de desconhecidos. "À segurança de alguém sim, à segurança interna não", declarou o militar reformado das forças especiais e especialista em operações especiais.

De acordo com o Expresso da passada semana, o MP referiu ao tribunal que ainda estão por recuperar granadas e explosivos desaparecidos há um ano dos paióis de Tancos. Este material estará nas mãos de desconhecidos, o que levou a oposição a exigir explicações do Exército e do Ministério da Defesa, que haviam afirmado que o material teria sido todo recuperado em Outubro do ano passado.

Há então "discrepância de valores" na lista de material roubado para as quantidades de armamento recuperado. "Uma explicação para esse facto decorre da natureza do material furtado, que por se destinar à instrução e treino não seria alvo de registos sistemáticos e diários de saída e entrada", refere o militar ao Diário de Notícias.

Do material que o MP alega estar ainda desaparecido contam-se então 30 cargas explosivas de corte (de um total de 102), um disparador de descompressão, duas granadas de gás lacrimogéneo, duas granadas ofensivas para instrução e uma granada de mão ofensiva (de um total de 150), além de 1450 munições de calibre 9mm que desde o início o MP assumiu não terem sido recuperadas.

Segundo os procuradores encarregues de liderar a investigação, o material que continua desaparecido representa "um perigo para a segurança interna". Para o MP, "a existência de armamento subtraído à instituição militar que se encontra na posse de desconhecidos representa um perigo para a segurança interna", pois pode "vir a ser utilizado na execução de crimes relacionados com as formas de criminalidade violenta ou mesmo actos terroristas, nomeadamente explosões de [caixas Multibanco], ataques com explosivos a carrinhas de valores ou a execução de atentados terroristas".

Em comunicado emitido um dia depois da recuperação do material, o Exército explicava: "Apesar de se entender que os números e quantidades exactas não devem ser publicamente difundidos para não prejudicar as investigações em curso, esclarece-se que os trabalhos de contagem de materiais foram elaborados pelo Exército na presença da Polícia Judiciária Militar (PJM), sendo, portanto, do conhecimento das autoridades competentes e da tutela".

Recorde-se que, entre o material furtado em Tancos, estavam 44 lança-granadas anticarro, quatro engenhos explosivos, 120 granadas ofensivas e 20 granadas de gás lacrimogéneo - além das referidas munições de 9 mm. Foi descoberta depois mais uma caixa roubada, que não estava inicialmente registada pelo Exército, contendo uma centena de petardos. Actualmente existem seis suspeitos de serem os autores dos assaltos aos paióis de Tancos em Junho de 2017.

Esta terça-feira o ministro da Defesa Azeredo Lopes irá dirigir-se ao Parlamento para uma audição com a Comissão de Defesa que oficialmente se destina a abordar a recente cimeira da NATO. No entanto, a oposição já fez saber que iria questioná-lo pelas informações avançadas este fim-de-semana, levando até a uma nota publicada pelo Ministério da Defesa, lembrando que o caso está em investigação e sob segredo de justiça.