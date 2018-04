PS dá liberdade de voto sobre lei da mudança de género

"Não será exercida a disciplina de voto no Grupo Parlamentar do PS nessa matéria", declarou João Paulo Correia, vice-presidente da bancada socialista.

O vice-presidente da bancada socialista João Paulo Correia afirmou esta quinta-feira que os deputados do PS terão liberdade de voto quando os diplomas sobre mudança de género a partir dos 16 anos forem votados em plenário.



"Não será exercida a disciplina de voto no Grupo Parlamentar do PS nessa matéria. Haverá liberdade de voto", declarou João Paulo Correia, adiantando, contudo, que o tema não foi hoje objecto de apreciação na reunião da bancada socialista.



A Subcomissão Parlamentar para a Igualdade e Não Discriminação agendou para sexta-feira a discussão e votação dos diplomas do Governo, Bloco de Esquerda e PAN sobre "direito à autodeterminação da identidade de género e expressão de género", bem como sobre "direito à protecção das características sexuais de cada pessoa".



Com a decisão do PS de não haver disciplina de voto favorável na sua bancada face a este conjunto de diplomas, o cenário da aprovação pode ficar mais complicado.



Além do CDS-PP, também o PSD poderá por optar pela disciplina de voto contra estes diplomas, enquanto o PCP se deverá abster.



Neste cenário, para o conjunto dos diplomas passar, então todos os deputados do PS sem excepção têm de seguir a orientação política da sua bancada e votar a favor ao lado do Bloco de Esquerda, PEV e PAN.



Já em relação ao diploma do PS sobre legalização da eutanásia, João Paulo Correia limitou-se a referir que "esse ante-projecto está no Grupo Parlamentar" socialista.



"Ainda não está numa versão final, mas, quando evoluir para aí, será debatido" na bancada do PS, acrescentou.