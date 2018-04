Voz destemida e quase isolada do panorama literário português, João Pedro George continua a colocar o dedo na ferida - por vezes, porá mesmo uma faca na ferida. Ou no que considera ser uma ferida.



Depois de Não É Fácil Dizer Bem e de Couves e Alforrecas (ambos de 2006), e de inúmeros outros artigos na imprensa, João Pedro George regressa à literatura portuguesa - aos seus tiques, vícios de linguagem, defeitos e obsessões. Goste-se ou não da pedrada, quase ninguém faz isto ao charco.



"Falta cultura de bairro", disse-nos já no final da entrevista. Está a referir-se a essa coisa de hoje poder ser gozado pelos amigos na rua e ter a capacidade de encaixar - amanhã será ele a gozar. João Pedro George fala sobretudo da mania que as pessoas têm de se levarem muito a sério - e de passarem a vida indignadas.



É óbvio e evidente que fazer estes "ataques" ao sistema literário português lhe dá um profundo gozo intelectual, ainda mais quando o pode fazer de forma irónica e por vezes humorística. Mas ressalva que está quase sempre a falar de coisas sérias.



Mamas e Badanas são duas palavras para duas partes do livro. Mamas é referente à forma como os escritores objectificam o corpo das personagens mulheres (com especial enfoque nas mamas) e o que está por detrás desse padrão.



"Os escritores portugueses são doidos por mamas (se não soubermos isto sobre a nossa literatura, é porque não a conhecemos de todo)", arranca João Pedro George neste capítulo. O investigador de 46 anos recolheu dezenas e dezenas de descrições em dezenas de livros. "fabulosas tetas", "mamas inesquecíveis", "rico par de tetas", "as melhores mamas de Lisboa", "o melhor par de tetas do Alentejo", "tetas gulosas", "maminhas durinhas a apontar para o céu", etc, etc.



Está lá tudo na literatura portuguesa, com especial destaque para uma mão cheia de escritores que diz ser especialmente focados em mamas: José Rodrigues dos Santos, Domingos Amaral, Tiago Rebelo, Miguel Sousa Tavares e Manuel Arouca.



Badanas resulta de outra colectânea de exemplos de tiques de linguagem que as editoras usam para descrever e promover os livros, desde a pequena (e hipócrita, no seu entender) biografia dos autores (o escritor que gosta de gatos, de Paris, ou mesmo de arroz), até expressões como "romance de cortar a respiração", "livro que é o retrato de uma época", "livro que confirma" determinado escritor, etc.





Porque é que se estão a repetir estas fórmulas e de quem será a culpa? João Pedro George falou com SÁBADO num final de tarde em Lisboa.



Diz que há uma obsessão com as mamas na literatura portuguesa.

Há uma parte que é exagero.



E demagogia.

Em que sentido?





José Rodrigues dos Santos Foto: DR

O que se trata simplesmente é que neste caldo de escritores com que brinco, por alguns tenho respeito intelectual. Não é o facto de eles fazerem algumas descrições ridículas que deixo de ter consideração intelectual. Há outros que de facto não tenho nenhum respeito intelectual, sinto que não tenho nada a aprender com eles.Isso é obviamente um exagero, um efeito humorístico. Isto é um livro irónico do princípio ao fim. Uma parte do gozo é chatear algumas vaidades de alguns escritores que se colocam numa posição acima do comum dos mortais, como se fossem uma espécie de eleitos. São elitistas, acham que o seu trabalho é mais importante que o trabalho dos outros. Não acho que escrever livros seja mais importante do que as pessoas que varrem as ruas.

Acha que estes escritores vão olhar para este livro e reconhecer alguns vícios de linguagem?

Se forem inteligentes. Quando somos corrigidos por alguma coisa errada, ou outros nos apontem alguma coisa como sendo ridícula, eu percebo que o primeiro instinto é ficar sentido. É humano. Eu faço esse esforço para ir além desse primeiro momento, não me deixar ficar preso. Perceber que aquilo foi bom para mim, ajudou, se reconhecer que foi um erro são coisas que nunca mais vou esquecer.



Já fui muito atacado, e acho importante as pessoas levarem porrada, levarem na cabeça. Se nunca nos criticam, nunca nos apontam nada, continuamos num lago estagnado, contentinhos da vida.



Quanto às mamas, há então uma obsessão ou não?

A obsessão é uma forma de chamar a atenção para a reprodução, de geração em geração, de determinadas convenções. A literatura, como as artes em geral, tem uma retórica que é ‘a nossa função social é criticar as convenções, pôr em causa os lugares comuns’, por aí afora. Mas o que vemos é que é responsável, em grande medida, por reproduzir e manter estereótipos.



Nomeadamente no que diz respeito à representação, quase sempre erotizada, do corpo da mulher. Não vejo nenhum escritor – não encontrei -, quando está a descrever uma personagem masculina a dizer que ele tem umas pernas perfeitas, o rabo é maravilhoso, ele abriu a camisa para chamar a atenção, está a provocar a mulher... Porque é que não encontramos isso?



Porque um homem… Suponhamos, o Miguel Sousa Tavares, que está em casa a escrever de uma forma erotizada o corpo de um homem, provavelmente iria pensar ‘é melhor não fazer isso porque se não vão pensar que sou menos homem, que não sou muito viril’. A única descrição sexual que encontramos do corpo do homem é do pénis erecto. Porquê? Porque é um sinal de virilidade.



E é sempre um pénis monstruoso. E os homens são sempre óptimos na cama.

Seja o que for. Como o olhar masculino é o dominante, o que encontramos são descrições do corpo da mulher. Não só corpos objectos de prazer sexual, são sempre corpos que visam provocar o desejo do homem, como se as mulheres fizessem isso de forma propositada, ou seja, é uma forma de desculpabilizar o próprio homem por determinados comportamentos instintivos, digamos assim. O objectivo com este livro é mostrar que há aqui um padrão, uma convenção relativamente a uma sociedade que desde há séculos instituiu o olhar masculino como o dominante, universal, normal.

Miguel Sousa Tavares

Despois de ler este livro, ficamos com a sensação de que as mamas são fundamentais para definir uma personagem feminina.

Porque se fazem livros a pensar no olhar masculino, que é o que está normalizado, nem nos questionamos sobre isso, nem nos apercebemos. Se descontextualizarmos um pouco as coisas. Por exemplo, vou pegar no exemplo da SÁBADO, que tem uma secção na revista de citações. Se reparem, a fotografia da mulher é sempre em posições provocantes ou seminua. A do homem é sempre fato e gravata. Qual é a opinião em que confiariam mais? Na de uma mulher que está seminua e em pose provocantes, ou na de um individuo que está de fato e gravata com olhar sério? Não digo que as pessoas façam isso de forma propositada, é que é tão natural que as pessoas não se apercebem.



Cita também no livro casos de escritoras.

Porque as mulheres também assimilaram esse olhar. Por exemplo, no jornal Expresso há duas páginas onde escreve o Daniel Oliveira, o Henrique Raposo, o Pedro Adão e Silva, tudo homens, parece o baile dos bombeiros, e olhamos para aquilo e parece-nos normal. Agora vamos fazer o exercício de pôr apenas mulheres naquelas páginas. O que é que o leitor iria pensar? Iria estranhar e pensar ‘isto é um jornal para mulheres’. Isto é para ter uma noção como o masculino é universal e o feminino é só feminino.



Nesta espécie de mamofilia da literatura portuguesa, qual é o caso mais gritante?

Diria cinco autores. Todos homens. José Rodrigues dos Santos, Miguel Sousa Tavares, Domingos Amaral, Tiago Rebelo e Manuel Arouca.

Equador, romance largamente citado em Mamas e Badanas Foto: DR

Não é mauzinho quando diz que nos livros de Miguel Sousa Tavares as mamas são a locomotiva da acção? É uma provocação mesmo a espetar a faca.

Não, é para mostrar o ridículo. Ele tem idade suficiente para perceber o quão ridículas são muitas das suas posições, opiniões.



Mas porque haveria de perceber isso se é um escritor de sucesso, se a fórmula resulta?

Se o que ele quer é apenas vender muito, então ele que o assuma. Não tenho nada contra autores que queiram vender livros, mas que o assumam. O problema é que ele quer que os críticos o considerem um autor de boa literatura. Ou irrita-se porque os críticos não gostam dos livros dele, como aconteceu com aquele caso da Dóris Graça Dias, que acabou por sair do Expresso porque ele não gostou da crítica que ela fez ao Rio das Flores [2007]. Ele quer o quê? Porque é que ele não escreve as críticas aos livros dele próprio?

Foto: DR

A Dóris saiu do Expresso por pressão dele, porque estava perante a decisão de ou mudar o texto ou ele não ser publicado. Por pressão do Miguel Sousa Tavares, é preciso que se diga isto, por pressão do doutor Miguel Sousa Tavares. O paladino da justiça em Portugal, que está sempre a apontar as prepotências dos outros, exerceu uma pressão para que um texto não fosse publicado, ou que fosse suavizado, porque era um escritor da casa.



Esse caso faz lembrar o da saída de Ricardo Araújo Pereira e José Diogo Quintela d’A Bola.

Exactamente, há aqui um padrão de uma pessoa que está habituada a ter uma espécie de privilégio natural. Repare, o Miguel Sousa Tavares está sempre a berrar contra as praias do Algarve que foram estragadas pela plebe e que o que era bom era na altura dele, em que eram só umas famílias, todas com um grande apelido, que estavam na praia e era só para elas, e de facto a praia estava limpinha. Grande chatice uma coisa que aconteceu em Portugal que foi a democracia. Tudo bem que estejam estragadas, mas ele apresentar os tempos em que era a família dele e mais meia dúzia de famílias que tinham acesso a praia como o modelo de uma boa praia...



Também é mauzinho com José Rodrigues dos Santos quando diz que a profusão de mamas nos livros dele são essenciais para compreender o seu pensamento literário. Em primeiro lugar, o que é um pensamento literário?

É um conceber uma estrutura para um romance. Em José Rodrigues dos Santos é sempre igual. Não li estes últimos livros deles, mas é a alternância entre dois tipos de capítulos. Um é uma espécie de sebenta histórica, secante, em que duas pessoas estão em diálogo com conversas que ninguém teria. Mas tudo bem, vamos pressupor que cada personagem está a dar uma espécie de lição de história ao outro. E depois, para fazer respirar o leitor e para vender mais livros, há um pequeno capítulo, onde normalmente aparece um homem e uma mulher onde tende a acontecer qualquer coisa erótica.



Mas é o escritor mais vendido em Portugal.

Tudo bem. Não tenho problema nenhum com isso, nem quero convencer ninguém a deixar de comprar. Não quero ser professor dos leitores. Estou apenas a dar a minha opinião, a dizer o que gosto e o que não gosto. O que me faz mais confusão é fazerem uma coisa e exigir aos outros que aquilo é uma obra-prima. Se calhar não é. Azar.

João Pedro George, 46 anos, fotografado em Lisboa. Investigador na Biblioteca Nacional, é ainda autor de várias biografias Foto: Vítor Mota

Com estas dezenas de citações de mamas que tem no livro, ficamos com a sensação que as mulheres portuguesas estão constantemente despidas.

Sim.



E as mamas estão constantemente a saltar de fora das blusas. O que de facto não vemos a acontecer no dia a dia.

Isto diz mais sobre o olhar do escritor do que sobre as mulheres. Estas citações dizem muito mais sobre o que vai na cabeça destes escritores do que o que vemos nas ruas. Depois há esta espécie de diabolização da mulher, em que é sempre colocada em situações em que o homem não consegue resistir. A mulher é sempre culpada disso. Porque apresenta um decote muito grande, ou porque se está em casa a vestir-se e já está a fazer calculismo, ‘ah, vou levar esta camisa e vou abrir mais um botão que é para seduzir o homem’, ou ‘hoje não vou levar soutien’. É sempre uma coisa calculista, não é?



Não corre o risco de incorrer em demagogia por não se perceber o peso relativo das coisas? Apresentar cinco citações de um escritor que tem cinco livros é uma coisa. De um escritor que tem 30, e não o dizer, generaliza-se.

Obviamente que há níveis de intensidade. É óbvio que há escritores em que isto é mais evidente do que noutros. Isso percebe-se ao ler o livro. Utilizei um subterfúgio… Pode não corresponder à realidade dos livros, mas corresponde à realidade de uma estrutura mental e social que se reproduz. É aquele efeito de descontextualização, de sermos colocados num espaço que não conhecemos. O exemplo mais conhecido é o urinol do Duchamp, que pegou num urinol, que estamos habituados a ver nas casas de banho, e pôs num museu.

Foto: DR

É um efeito de descontextualização. Procurei também fazer isso. Obrigar as pessoas a olhar de outra maneira para as coisas.



É um novo olhar, mas pode ser um olhar exagerado.

Não concordo. Vivemos em sociedades que há séculos são patriarcais e machistas, isto [literatura] é apenas uma gota de um sistema mais vasto. Se formos a outros sectores da sociedade também encontramos esta mesma atitude de fundo. O que é importante aqui é que há uma mesma lente para olhar as mulheres.



O que é importante não é que encontramos isso nos livros do José Rodrigues dos Santos. É que encontramos também nos livros do Fialho de Almeida, do Eça de Queiroz, no século XIX, mas também no Teixeira Gomes, no início do século XX, no Urbano Tavares Rodrigues, mais à frente, e agora no Domingos Amaral.

A sua questão é mais social do que literária.

Claro. Não se esqueça que a minha formação é sociologia. Interessa-me muito mais olhar para estas coisas por esse lado, e não pelo ponto de vista literário.



Recentemente houve uma polémica com um livro de José Rodrigues dos Santos onde se dizia que era o melhor escritor de Portugal. São estratégias de…

… essa parte do livro das badanas e contracapas, mais do que ser contra este ou aquele escritor, é sobretudo uma visão crítica sobre o mundo da edição em Portugal, e a forma como se promovem os livros. Hoje, nas editoras, os departamentos de marketing têm mais poder que os editores. As pessoas que percebem de livros estão submetidas aos ditames dos departamentos de marketing, que devem saber imenso sobre como vender sabonetes, mas pelos vistos não percebem muito sobre como vender livros.



Estamos a falar de pedir para que as contracapas serem mais apelativas, tenham mais adjectivos?

Mas porquê os mesmos adjectivos? Porquê sempre a mesma linguagem? O que me parece é que há uma receita por detrás disso.



É infinito o mundo dos adjectivos e das técnicas para vender um livro?

É infinito. É uma questão de as pessoas não serem preguiçosas. São os próprios editores que dizem que os livros estão em crise, que não se vendem, então não seria bom começarem a pensar que se calhar eles é que estão a fazer mal o trabalho, que não é culpa dos leitores, de uma espécie de desinteresse cultural dos leitores? A minha crítica é a esta macdonilização dos livros em Portugal - vendem-se livros como se vendem pãezinhos na Padaria Portuguesa, que são todos iguais.



Não tenho nada contra a popularização da literatura, pelo contrário, sou muito a favor. Mas a melhor forma de fazer chegar a literatura à maior parte das pessoas não é repetir as mesmas coisas, as mesmas receitas, é olhando para os leitores como pessoas exigentes, que não são pessoas iguais. Não vejo a edição a inovar em Portugal.

Foto: Vítor Mota

Em lado nenhum?

Diria que a Tinta da China inovou em determinada altura, hoje está presa a uma determinada fórmula, espero que saibam dar o salto para o próximo degrau. Para já vejo que há ali uma certa estagnação.



Porque se calhar o mercado também não inova.

Mas quem é que faz o mercado? Não são eles? Toda a gente nos diz que vivemos numa sociedade portuguesa que é mais escolarizada, falam-nos da geração mais bem preparada de sempre e no entanto estamos a publicar livros e a dar preferência a determinados livros que pelos vistos não satisfazem os leitores porque aparentemente há uma crise dos livros, são os editores que o dizem, que os livros não vendem. Eu não tenho uma solução mágica. Eu percebo que os textos das contracapas tenham de ser apelativos, para vender, como é óbvio, nem há outra forma. Agora, acho que é que poderiam fazer o pequeno esforço, por respeito ao leitor.



Parece que é sempre a mesma pessoa a escrever contracapas em Portugal. Essa pessoa tem na cabeça apenas um tipo de leitor e tem que ir de encontro de determinados reflexos condicionados e instintos. Acender luzinhas na cabeça do leitor, como escrever que é "um livro surpreendente". Isso acende uma luz na cabeça dos leitores porque os leitores, todos, querem livros surpreendentes… Mas também querem livros que não conseguem largar do princípio ao fim…



Não percebo de marketing, mas diria que há aqui um paradoxo. Por um lado, pelos vistos, encontraram a fórmula do sucesso, mas depois o discurso é que o livro está em crise.

Foto: Vítor Mota

A que atribui esta obsessão com os "retratos de época"?

Não sei se é uma obsessão, se calhar é um vício de linguagem. São aqueles automatismos. Estou convencido que nem o fazem de forma consciente. Isto também é produto de se publicarem muitos livros em Portugal, é tudo para despachar, não se perde muito tempo a cuidar do objecto.



Na questão da badana, realça esta recorrência da pequena biografia do autor.

Sim, é a ideia de aproximar o escritor do leitor médio de maneira a que o leitor se sinta representado ali, que ele, o escritor, é um igual. Mas ao mesmo tempo encontramos um paradoxo. Por um lado é criar um efeito de familiaridade, de proximidade, mas depois colocam-se uma série de elementos biográficos que afastam o escritor do leitor. "Tem muitos prémios", "condecorações", "participa em colóquios e conferências", "é muito prestigiado", "é representado em antologias em todo o mundo".



Isso é mau por ser pouco imaginativo apenas?

Mais uma vez o que se nota são certos padrões. Escritores que dizem "tenho três filhos", "sou avó", "gosto muito de praia", "o meu prato preferido é arroz", "gosto muito de cães", ou coisas ridículas como "só há dois tipos de pessoas, as que preferem Londres e as que preferem Paris". Isto é de um ridículo…



Onde é que isso aparece?

Num livro de uma Filipa Leal. [pega no livro e procura outras citações de badanas]. Outra: "Vive em Lisboa com o marido e gato Gucci", "tem um cão e odeia advérbios de modo". Mas o que é isto? É o quê? [continua a folhear o livro] Mas eu queria era apanhar esse do prefere Paris ou Londres, que para mim é paradigmático da indigência.



É o girismo, o engraçadismo.

Sim, no fundo é um bocado isso, mas é muito sintomático de uma espécie de indigência intelectual. [encontra a citação de Filipa Leal] Isto é o grau zero da inteligência. Quase provoca vergonha alheia.



Estava a ver aqui uma badana do Miguel Sousa Tavares que, cita no livro, diz que "é uma das vozes mais livres de Portugal".

Isso a mim dá-me vontade de rir. Não sei. Isso é uma espécie de flatulência.

Mamas e Badanas (Guerra & Paz) custa €16,50 Foto: DR

Esta sua contracapa tem também muitas coisas que são apontadas no seu livro como sendo...

Por exemplo?



O excesso de elogios: "um livro único", "investigação directa ao âmago", "analisa em profundidade", "inaugura um género absolutamente novo", "a mais desconcertante obra do nosso tempo", "o leitor pasma"...

É a gozar.



E mesmo lá dentro, o João auto-cita-se. Põe passagens de livros seus.

Propositadamente, para me defender. Fui um exercício de defesa porque sabia que a primeira coisa que muitas pessoas iriam fazer era ver as minas badanas e contracapas, o que faria todo o sentido, eu fá-lo-ia. Para não me dizerem que estou a atirar pedras ao telhado do vizinho. E também para descontrair. Para dizer que todos caímos muitas vezes me situações ridículas, que inicialmente não temos consciência. Para descontrair isto, para que os visados aqui não se sintam como o alvo de uma sanha pessoal contra eles. É apenas um exercício satírico, um gozo, uma brincadeira, falando de coisas sérias. Para mostrar que também não estou imune a muitos dos defeitos que encontro. Até espero que este livro não vá fazer com que de repente as badanas se tornem uma coisa cinzenta, mecânica, robótica, asséptica.